Rajoy lanza un mensaje tranquilizador por el virus del ébola y destaca la evolución de la economía

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado en una rueda de prensa que será el Gobierno quien se haga cargo del coste total del operativo de repatriación de los religiosos Miguel Pajares y Juliana Donoha Bohe. "Lo va a pagar el Gobierno", ha señalado el presidente. "Es de puro sentido común. Muchos españoles están siendo repatriados desde Libia estos días y el Gobierno los trae, como es nuestra obligación. Espero que la polémica quede zanjada", ha apostillado.

Mariano Rajoy también ha señalado que "en este momentos podemos estar tranquilos en nuestro país, pero el Gobierno siempre está atento, como están los de otros países con nacionales en los territorios".

También se han abordado otros temas, como la situación económica de nuestro país. Mariano Rajoy, ha subrayado que, aunque la economía está evolucionando bien, no puede estar satisfecho "mientras el nivel de desempleo sea el que es". A este respecto, ha destacado que ya hay menos personas en paro que cuando comenzó la legislatura.

Asimismo, ha recalcado el "importante" crecimiento económico del primer y del segundo trimestre y ha incidido en que hay que seguir perseverando y trabajando con las políticas de los últimos años.

Otro aspecto importante que el presidente no ha querido pasar por alto, es sobre el ingreso en prisión del exministro y expresidente balear, Jaume Matas, que asegura que respeta las decisiones que hayan adoptado en este caso los tribunales. "Sobre ese asunto no me queda más que respetar las decisiones que adopten los tribunales de justicia a estas alturas", ha afirmado Rajoy, tras despachar con el Rey en Palma, sobre el encarcelamiento del exdirigente popular.

Por último y sobre las sanciones que han interpuesto los rusos a los productos españoles, ha declarado que "no nos van a ayudar", pero se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "esto va a ser un acicate y un estimulo más para que todos los productores españoles sigan trabajando".

Rusia asestó esta semana un duro golpe al sector agroalimentario de Occidente al prohibir por un año la importación de todos los alimentos perecederos procedentes de los países, entre ellos España, que adoptaron sanciones contra Moscú por su papel en la crisis de Ucrania.

En declaraciones a los medios tras departir con el rey Felipe VI, el jefe del Ejecutivo ha calculado que las exportaciones de productos agroalimentarios españoles a Rusia "deben estar aproximadamente en 500 millones de euros o algo más incluso". Así, ha recalcado que aunque el grueso de las exportaciones españolas se produce a países de la UE, las que se hacen a Rusia "han adquirido cierta importancia en los últimos tiempos", especialmente los productos hortofrutícolas.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que el sector exterior y el esfuerzo que han hecho las grandes empresas y las pymes "ha sido decisivo para dar pasos en la buena dirección para salir de la crisis".