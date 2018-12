Una vendedora evita un atraco con pistola, utilizando solo sus propias manos

Christian Thornton, un joven de 17 años, entró a una pequeña tienda de Georgia, EEUU, con una intención clara. Sin embargo, lo que parecía que iba a terminar en una escena de robo, terminó siendo algo muy distinto.

Apuntó con una pistola a Bhumika Patel, la trabajadora de la tienda, y le pidió que le entregara todo el dinero. La mujer en vez de amedrentarse, agarró al corpulento chico y le golpeó con tanta firmeza que el joven salió huyendo.

"Cuando la caja registradora se abrió me dijo "no, no. No necesito cambio. Dame todo el dinero"", cuenta Bhumika Patel. "Yo le dije que no se lo iba a dar, a lo que él me respondió "entonces te disparé". Le contesté que adelante, que si quería que me disparara", continúa.

Después de salir huyendo, Thornton fue arrestado y acusado de intento de robo a mano armada y posesión de armas.