El Servicio de Defensa Civil de Nueva Zelanda rebaja la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Christchurch

El servicio de Defensa Civil de Nueva Zelanda ha rebajado la alerta de tsunami pero ha pedido tiempo antes de emitir su primera evaluación de daños materiales y víctimas tras el terremoto registrado cerca de la ciudad de Christchurch, y que ha proseguido con varias réplicas sin que hasta el momento se tenga constancia de víctimas o daños materiales de consideración.

Un cartel informa de la alerta de tsunami | EFE

En su web de Facebook, el departamento comienza a permitir que algunas de las personas afectadas por la orden de evacuación que emitió comiencen a regresar a sus casas, en particular los residentes de las zonas más retiradas de la costa. Sin embargo, Defensa Civil indica que la amenaza no ha terminado. "Es posible que la primera ola no sea la más grande y la actividad de tsunami continuará durante varias horas", ha alertado la institución.

"Todavía hay una amenaza marina y en las playas. Aléjense del agua. Las corrientes son fuertes y, todavía, impredecibles", ha añadido. El Centro de Advertencia de Tsunamis había descartado, de momento, que el terremoto fuera a desencadenar una ola gigante, según sus primeras estimaciones, pero poco después ha reconocido que "podría haber sucedido un tsunami local" de carácter dañino.

Los primeros datos especifican que el seísmo comenzó con un epicentro a 91 kilómetros al noreste de la ciudad, de 400.000 habitantes. Cerca del epicentro se encuentran también las ciudades de Amberley (a 41 kilómetros, 2.000 personas) y Kaiapoi, a 71 kilómetros y con 10.000 residentes.

Christchurch fue escenario de un seísmo devastador en 2011, en el que perdieron las vidas 185 personas y el centro de la ciudad acabó completamente destruido. Tras el seísmo inicial, se han registrado al menos cinco réplicas en zonas circundantes, la más destacada de todas a 28 kilómetros al noroeste de Kaikoura, de intensidad 6,2.