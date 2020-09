Suspenden a un diputado argentino por protagonizar una escena sexual durante una sesión parlamentaria online

Juan Emilio Ameri, un diputado argentino ha sido suspendido de su cargo como parlamentario tras haber protagonizado una escena sexual con una mujer durante una sesión parlamentaria que se celebraba por videoconferencia.

La escena, en la que se ve como tocaba y besaba el pecho a una mujer a la que tenía sentada sobre sus rodillas, ha recorrido las redes sociales y provocado numerosas críticas.

El resto de diputados se quedaron atónitos al ver la escena sexual en la pantalla instalada en el Parlamento.

"Situación que supera las reglas de esta casa"

Algunos parlamentarios acuden al Parlamento de forma presencial, otros lo hacen desde casa por la pandemia del coronavirus.

La sesión parlamentaria tuvo que ser interrumpida y después suspendida por el presidente de la Cámara, Sergio Massa:"Durante estos meses de teletrabajo hemos vivido diferentes situaciones, en las que un diputado se ha quedado dormido u otro se ha escondido, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de comportamiento de esta casa", dijo el presidente.

La disculpa de los problemas de conexión

Juan Emilio Ameri, muy confundido, intentó disculparse, diciendo que pensaba que no estaba conectado en ese momento: "Aquí, en el interior del país, la conexión es muy mala. Mi novia ha salido del baño, le he preguntado cómo estaban sus prótesis y la he abrazado, porque hace diez días que fue operada por problemas en el pecho", se intentó justificar el diputado del partido Frente de Todos, de 47 años.

Una menor de edad ya le denunció

Ameri ya ha presentado su dimisión que ha sido respaldada por 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones.

En el año 2019, cuando militaba en el grupo kirchnerista de Leavy "El Aguante", fue denunciado por acosar sexualmente a una militante menor de edad. "Un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía", declaró la víctima sobre el ahora ex-diputado.