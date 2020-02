"¿Sólo soy una enfermera?", así comienza la carta de una joven australiana harta de sentirse menospreciada

Una enfermera de Queensland, Australia, ha decidido expresar sus sentimientos en una carta abierta publicada en Facebook tras encontrarse con un conocida que la describió como "una simple una enfermera". Caitlin Brassington regresaba a su casa después de un ajetreado día en el hospital, donde trabaja como enfermera pediátrica, cuando se topó con una antigua amiga.

Su amiga nunca había visto a Caitlin vestida en uniforme, razón por la cual la dijo que no se había dado cuenta de que era "sólo una enfermera". "A lo largo de mis 18 años de carrera, he escuchado esta frase muchas, muchas veces. Pero hoy ha llegado mi día. Tal vez llegó a mí porque estoy agotada, emocional y físicamente", reconoce en la carta.

En su mensaje de Facebook, que ya ha sido compartido por más de 2.000 personas y ha recibido miles de comentarios, describe algunas de las muchas tareas difíciles e importantes que ella y otras enfermeras desempeñan, pero que muchas personas pasan por alto. "He ayudado a muchos bebés, muchos de los cuales necesitan ayuda para tomar su primer aliento, y sin embargo yo sólo soy una enfermera", relata.

"He cogido de las manos de los pacientes y he garantizado su dignidad mientras en su último aliento, y sin embargo, sólo soy una enfermera. He aconsejado a padres en duelo después de la pérdida de un hijo, y sin embargo, sólo soy una enfermera. He practicado la RCP a pacientes y los he devuelto a la vida, y sin embargo, sólo soy una enfermera. Soy los ojos, oídos y las manos de los médicos, con capacidad de evaluar, tratar y controlar enfermedades, y sin embargo, sólo soy una enfermera", lamenta en la carta viral.

La joven australiana finaliza su carta asegurando que tiene "la experiencia y el conocimiento suficiente para salvar la vida de la gente". "Así que si sólo soy una enfermera, ¡Estoy muy orgullosa de serlo!", finaliza. Tras publicar este mensaje, Caitlin ha recibido el apoyo de sus compañeros de profesión.