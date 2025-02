Pensaba que su dolor era por tener el sujetador muy apretado y finalmente era un cáncer de colon y 20 tumores en el hígado

Una mujer de 33 años que pensaba que se encontraba perfectamente recibió un diagnóstico sorprendente de cáncer de colon incurable. Confundió sus síntomas con un dolor causado por un sujetador mal ajustado y un virus estomacal. La mujer es analista de control de riesgos y comenzó a tener problemas intestinales y dolor en el pecho en agosto de 2021, pero asumió que estaba "demasiado saludable" para que le afectara algo grave.

Así lo ha relatado la mujer en declaraciones recogidas por 'Daily Mail'. "Hacía ejercicio hasta cinco veces por semana y seguía una dieta sana", comentaba. "Así que cuando experimentaba síntomas, los ignoraba y pensaba que eran algo menor", reconocía la mujer. "Por ejemplo, el dolor justo debajo de su pecho derecho se debía a que "mi sujetador estaba demasiado apretado". Y la sangre en sus heces se debía a una hernia, o eso pensó.

"No tuve tiempo para ir al médico y no me había hecho un chequeo anual en años", dijo la mujer de Texas , Estados Unidos. Sin embargo, cuando comenzó a vomitar y a sufrir diarrea, acudió al servicio de urgencias local para pedir ayuda. Una tomografía computarizada reveló la horrible verdad: tenía cáncer de colon en etapa cuatro que había provocado el desarrollo de 20 tumores secundarios en su hígado.

"En shock"

"En ese momento, cuando el médico me dijo que era cáncer, la habitación pareció cerrarse a mi alrededor. Me sentí tan pequeña y vulnerable, completamente abrumada por el shock. Al principio no lo podía creer, no parecía real. No podía entender cómo me podía pasar esto. Sentí que lo había hecho todo bien: comer sano, hacer ejercicio con regularidad, utilizar productos naturales. Era joven y pensaba que estaba haciendo todo lo posible para evitar el cáncer", manifestaba en la entrevista.

Comenzó la quimioterapia el mes siguiente, completando 12 rondas antes de someterse a tres cirugías. La primera, en mayo de 2022, implicó la extirpación de parte de su colon y la mitad de su hígado, mientras que la segunda cirugía, en diciembre de 2022, extirpó más parte de su hígado. La tercera cirugía tuvo lugar en febrero de 2024, y consistió en extirpar otra sección de su hígado.

Ahora la mujer tiene puestas sus esperanzas en un ensayo clínico de un nuevo tratamiento y espera las tomografías computarizadas para determinar si funciona o no. Mientras tanto, se dedica a concienciar y garantizar que otros no ignoren los primeros síntomas como lo hizo ella.

