Una paciente de cáncer consigue salvar su vida gracias a donaciones anónimas

Laura Harris, una enfermera de 43 a la que el pasado mes de enero le detectaron un cáncer de intestino, ha logrado curarse después de poner en marcha una iniciativa en Go Fund Me para recaudar fondos.

Los médicos le dieron tres meses de vida, ante esto la mujer decidió lanzar la campaña para poder costearse el medicamento que no le proporcionaba el NHS.

Harris necesitaba recaudar 23.500 dólares pero finalmente logró reunir una cantidad mucho mayor, unos 110.000 euros, con los cuales ha podido terminar los tres ciclos de quimioterapia.

Aunque por el momento parece que el organismo de Harris no tiene células cancerígenas necesitará continuar con el tratamiento para evitar una recaída, por ello, ha continuado con la recaudación de fondos.

Harris ha querido agradecer en su perfil de Facebook a todas las personas que ayudaron a salvarle la vida: " Gracias a todos por su apoyo. Estoy en casa ahora pero tengo algunas buenas noticias para compartir para todos los que compartieron o donaron a go me fund para que pudiera comprar quimioterapia para mí mismo. Tuve un escaneo mientras estaba en el hospital y no hay evidencia de Enfermedad activa en mí en cualquier lugar. ¡Me quedaré en esta vida extendiendo el tratamiento tanto como sea posible! ¡Gracias por salvar mi vida!.