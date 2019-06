Pablo Ibar, recientemente condenado a cadena perpetua tras esquivar la condena a muerte por un triple asesinato, ha escrito una carta a través de la Asociación Pablo Ibar en la que agradece todo el apoyo recibido a lo largo de los últimos años.

En su carta, Ibar explica que "obviamente" se siente desilusionado con la sentencia que le declara culpable del triple asesinato perpetrado en 1994 pero asegura que el hecho de haber sido condenado a cadena perpetua ha sido una buena noticia para su familia. "Esto ha sido una gran victoria".

Respecto a todas las personas que le han dado apoyo a lo largo de todos estos años, Ibar les envía su más sentido agradecimiento y les asegura que "esto no va a quedar así": "Voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia y cada pequeña ayuda que ustedes puedan dar es muy, pero muy necesaria".

Aquí puedes leer la carta completa de Pablo Ibar:

"¡Hola amigos!

En nombre de mi familia y yo necesito agradecer a toda la gente que se adjuntaron para ayudarme en este tiempo tan crítico. Tener tanta gente quien nunca me ha conocido y quien yo no conozco que puedan juntarse para ayudarme, es algo que me hace sentir muy humilde.Aprecio a todos por igual y desearía poder agradecer y nombrar a todos.

Quiero dar mi sincero agradecimiento al Gobierno vasco, al Gobierno español, al Congreso y el Senado, al embajador español aquí en Estados Unidos y el consulado general en Miami, a todos de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, a toda la gente que me ha apoyado y escrito durante los tiempos más oscuros de mi vida. Mi bella mujer Tanya y mi familia en España y aquí en los Estados Unidos por sus esfuerzos y asistencia en mi lucha para la Justicia. Por ese esfuerzo estoy liberado de la horrible sentencia de muerte que ha sido una pesadilla para mi familia y yo estos últimos 17 años.

Obviamente me siento desilusionado por que me han encontrado culpable de nuevo, especialmente siendo inocente y otros han sido exonerados por el mismo crimen. Cuando el jurado reconoció mi sentencia de cadena perpetua vi el terrible peso levantarse de los hombros de mi familia. Aunque tengo una convicción, esto ha sido una gran victoria.

Ustedes han salvado mi vida. Algunos pueden sentir que mi sentencia de cadena perpetua es como un gesto de misericordia, pero no puede haber misericordia sin justicia.Una cadena perpetua todavía significa que voy a morir en prisión por un crimen que no cometí. Hay muchos detalles que no puedo explicar ahora por mi apelación que sigue. Por favor créanme cuando os digo que esto no se va a quedar así, voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia y cada pequeña ayuda que ustedes pueden dar es muy pero muy necesaria.

Con tu ayuda un día voy a poder volver a nuestro bello país con mi familia, un sueño hecho realidad. Para cualquier persona quien le gustaría saber más de mi caso y quiere ayudarme, por favor vayan a la asociación Pablo Ibar. De nuevo por favor acepten mis gracias, os doy mi más sincero agradecimiento, todo mi amor y mi interno aprecio".