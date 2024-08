Una mujer de 63 años y con 18 nietos volverá a ser madre de su octavo hijo con su marido 37 años más joven

Cheryl y Quran McCain, de 63 y 26 años respectivamente, esperan un hijo. Se conocieron cuando él apenas tenía 15 años y ella 52. La mujer es madre de siete hijos y, en total, tiene 18 nietos, según narra el diario 'The Sun'.

La pareja reconoce que al principio, nada más verse, no hubo 'feeling' entre ambos, que no se despertó ningún interés romántico, pero al reencontrarse ocho años después, no se han separado.

Ellos no dudan en compartir su amor y cariño en las redes sociales. En la cuenta de TikTok (@oliver6060) han compartido algunos momentos especiales para ellos, como por ejemplo, que estaban esperando un hijo. "Me llamará mamá", responden a un comentario de un usuario que asegura que el bebé le llamará abuela cuando nazca. Entre los comentarios también se leen felicitaciones para la pareja que espera un hijo. Un segundo comentó: "¡Oremos por un bebé sano y un hogar feliz! ¡Me alegro por ustedes!".

"Tenemos una diferencia de edad de 37 años, yo tengo 63 y él 26, está bien, y la gente realmente no sabe qué pensar de nosotros, pero somos reales y estamos felices de estar viviendo la vida", dijo Cheryl en un podcast, según recoge 'The Sun'.

Muchos se pregunta cómo es posible, biológicamente, que Cheryl sea madre con 63 años. Bien, porque la pareja está esperando un hijo que tendrán a través de un vientre de alquiler. Desde 2022 han estado buscando una madre gestante y desde entonces han tenido tres experiencias fallidas. A la cuarta fue la vencida. En abril de 2024 se alegraron al saber que la mujer estaba embarazada.

Ella ya es demasiado mayor para quedarse embarazada. La madre de alquiler puso sus óvulos y para la gestación usaron el esperma de Quran.

Un caso similar de vientre de alquiler donde la madre no es la mujer que se queda embarazada es el caso de Ana Obregón, quien tiene una hija - nieta de su hijo Aless, fallecido por cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com