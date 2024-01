Los familiares de los rehenes liberados en Gaza: "Ahora es cuando empezamos a ver las secuelas del cautiverio"

Desde hace 100 días unas 136 personas permanecen secuestradas en la Franja de Gaza a manos de Hamás. Es una espera demasiado larga a la que el Gobierno israelí debe poner fin, reclaman los familiares en una manifestación masiva en Tel Aviv que durará 24 horas.

La manifestación se desarrolla en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv coincidiendo con los 100 días del ataque de Hamás en Israel, que dio comienzo a la actual guerra en Gaza. "El Estado debe devolverlos a cualquier precio", urgió Roni Adar en una manifestación que comenzó anoche.

La abuela de Adar, Yaffa, fue una de las 105 personas liberadas durante la breve tregua, pero Roni todavía anhela poder enterrar a su hermana, cuyo cuerpo permanece retenido por Hamás. De los 136 rehenes que quedan en en enclave, se estima que 25 de ellos podrían estar muertos.

También una mujer acompaña a su tía Aviva, liberada tras 51 días de cautiverio. "Ahora es cuando empezamos a ver las secuelas del cautiverio. Ahora tiene más ansiedad", explica Tal Wax, la sobrina. Explica que no fueron los milicianos de Hamás quienes la secuestraron, sino que fueron los propios civiles. "Los que entraron en su casa dice que no iban vestidos de militar, sino que eran niños", dice.

Después de 100 días, cree que la negociación entre Israel y Hamás entra en una fase más compleja. "Va a tener que pagar un precio muy alto para que vuelvan los soldados que están secuestrados", dice.

La protesta incluyó una retransmisión del presidente francés, Emmanuel Macron, e intervenciones del Embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, o de la expresidenta de la Corte Suprema de Israel, Dorit Beinisch, entre otros. Macron, en un discurso grabado, recordó la liberación de cuatro nacionales franceses, así como la muerte de una de ellos, y manifestó la determinación de la nación francesa de que los que continúan cautivos vuelvan a casa.

"Francia no abandona a sus niños. Por ello, las negociaciones para su liberación deben renovarse una y otra vez. No debemos ceder, no debemos rendirnos, nunca, porque no podemos y no aceptaremos ningún sacrificio", afirmó.

También se escuchó el testimonio de Gabriela Leimberg, liberada tras 53 días de cautiverio junto con su hija Mia. "Los días fueron terriblemente largos, muchos bombardeos. Es como la ruleta rusa, en cualquier momento podría suceder. Teníamos mucho miedo, especialmente de noche", afirmó.

Parón de las empresas

Más de 150 empresas también han comenzado un parón en conmemoración por los 100 días. Este parón dura 100 minutos, uno por cada día que los rehenes han pasado en manos de Hamás.

Este parón simbólico continúa las 24 horas de eventos que comenzaron este pasado sábado para pedir la liberación de los rehenes.