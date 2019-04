Michelle Obama carga contra Trump en su libro: "Con sus insinuaciones irresponsables puso en riesgo a mi familia, nunca le perdonaré por eso"

La ex primera dama saca este martes a la venta su libro 'Becoming' ('Mi historia', en español). Convertida en un icono progresista, Michelle Obama promocionará sus memorias con una gira digna de una estrella del rock, con charlas en estadios de EEUU y Reino Unido de la mano de famosos como la escritora Chimamanda Ngozi Adichie o las actrices Reese Witherspoon y Sarah Jessica Parker.

Las memorias de Michelle prometen agitar las aguas políticas

Decenas de miles de personas han agotado las entradas, que oscilaban entre los 30 y los 3.000 dólares, para la primera conferencia de la gira que comienza en Chicago, moderada por la estrella televisiva Oprah Winfrey.

Los extractos adelantados por algunos medios han copado titulares, al revelar una serie de críticas de la ex primera dama al presidente Donald Trump. "Algunas noches no podía dormir, enojada por lo que ha llegado a suceder", admite la esposa del exmandatario Barack Obama en los últimos pasajes del libro. "Ha sido angustioso ver cómo el actual presidente ha llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a dudar de los otros y temerlos. A veces me pregunto si en algún momento tocaremos fondo", añade.

Michelle Obama define a Trump como un "misógino" y le condena por haber promovido, en 2011, el falso rumor de que el entonces presidente no había nacido en Estados Unidos, algo que alborotó al sector más racista del país. "Donald Trump, con sus insinuaciones chillonas e irresponsables, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y nunca le perdonaré por eso", sentencia.

Michelle dedica la primera parte del libro a su infancia y adolescencia en un "estrecho apartamento" de un barrio humilde de Chicago, en una familia descendiente de esclavos. Sus análisis sobre las divisiones de raza y clase, el machismo o la educación pública dan paso a una segunda parte centrada en el comienzo de su vida con Barack Obama, de quien se enamoró con "una ráfaga de deseo, gratitud, satisfacción y asombro".

Dedica la primera parte del libro a su infancia y adolescencia en un "estrecho apartamento" de Chicago

La ex primera dama, una brillante abogada preparada en dos prestigiosas universidades, reconoce también que sintió una "pizca de resentimiento" al comienzo de la absorbente carrera política de su marido, que la relegó a ser "madre trabajadora a tiempo completo y esposa a tiempo parcial". Confiesa que Barack y ella acudieron a una terapia de pareja para superar esos roces y las secuelas de un aborto espontáneo, que les llevaron finalmente a concebir mediante fecundación in vitro a sus dos hijas, Malia y Sasha.

Las memorias de Michelle prometen agitar las aguas políticas en un momento en el que comienzan a sonar posibles aspirantes demócratas para las elecciones de 2020, pero ella sigue firme ante el clamor de sus seguidores. "No tengo ninguna intención de presentarme a ningún cargo público, nunca", zanja en su libro.