Un chef japonés ofrece un menú a base de tierra en su restaurante de Tokio

El pescado cocinado a la francesa ha sido durante 20 años la tarjeta de presentación de este restaurante del centro de Tokio (Japón), hasta que hace algún tiempo a su chef se le ocurrió llevar al extremo su obsesión por los productos naturales y empezó a crear platos a base de la cuna de esos productos: la tierra.

"El mar, el aire o la tierra están vivos. Son parte de la naturaleza. Y lo que intento es reflejar esa sensación en la comida", asegura. Formado en conocidas escuelas culinarias de Francia, Tanabe se las vio y se las deseó al principio para encontrar una tierra limpia y sin agentes químicos que le sirviese de ingrediente.

"Tenía que ir a las montañas, a zonas donde no hubiera cultivos, y por supuesto escavar muy hondo", afirma el chef. Ahora le suministran un kilo de tierra esterilizada al día. La limpia, la filtra y la hornea para quitarle su sabor propio, y luego la convierte en sopa de tierra, sorbete de tierra o la estrella de la carta: una patata al horno con centro de trufa cubierta con una emulsión de tierra.

"No había comido jamás sopa de tierra. Sabe un poco a sopa de verduras. La verdad es que me ha gustado", expresa un cliente. El chef dice que esta dieta ayuda a la digestión y es rica en minerales, aunque reconoce que es para atrevidos. Tanabe asegura que el nombre de su restaurante, 'Ne Quittez Pas', ('No se vayan', en francés) es mucho anterior a estas peculiares recetas.