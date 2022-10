La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este miércoles que las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea serán "cada vez más duras" a medida que se llegue al final de las conversaciones, pero se ha mostrado confiada en la posibilidad de alcanzar "un buen acuerdo" para el pueblo británico.

Las negociaciones "siempre van a ser duras" y serán "cada vez más duras a medida que nos acerquemos al final" de éstas, y ha insistido en que el objetivo de alcanzar un pacto de divorcio con la UE es "respetar el voto del pueblo británico", ha dicho la 'premier' a su salida del segundo día de cumbre de líderes de la UE este miércoles en Bruselas.

En ese sentido, May ha explicado que, mediante el referéndum de 2016 sobre la pertenencia de Reino Unido al bloque comunitario, los británicos pidieron al Gobierno que pusiera fin tras el 'brexit' a la libertad de movimiento, la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE en territorio británico o el envío de "grandes cantidades de dinero" a Bruselas, entre otras cuestiones.

Por ello la líder conservadora ha asegurado que pedirá a los diputados del Parlamento británico que "consideren la importancia de respetar el resultado" del referéndum y apoyen el potencial pacto de salida con la UE, y se ha mostrado convencida de que los parlamentarios tendrán en cuenta la "protección de los empleos" tras el 'brexit' así como las cuestiones relativas a la seguridad y unidad de Reino Unido.

Los diputados de la Cámara de los Comunes deberán dar su 'visto bueno' a cualquier acuerdo que el equipo negociador de May alcance con Bruselas, y existe una gran incertidumbre sobre el resultado del voto debido a las divisiones que el 'brexit' ha generado en su propio partido conservador así como en el principal grupo dela oposición, los laboristas.

Sobre la adaptación a la relación futura, May ha querido restar importancia a la idea de extender "unos meses" más allá de 2020 el periodo transitorio hacia la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea, que en base a las negociaciones del acuerdo de retirada debía durar hasta diciembre de ese año, tras haberse mostrado un día antes "abierta" a considerar esta propuesta en su intervención en la cumbre de líderes de la UE.

Solo habrá nueva cumbre en caso de "progreso suficiente"

La canciller alemana, Angela Merkel, ha admitido tras la reunión de líderes que "el tiempo apremia, pero todavía no tenemos soluciones en todos los frentes", y ha dejado claro que la necesidad de encontrar una fórmula para evitar la vuelta de una 'frontera dura' en Irlanda tras el 'brexit' es una cuestión "separada" de la relación futura entre la UE y Reino Unido.

Así, Merkel ha asegurado que los jefes de Estado y de gobierno de la UE están dispuestos a reunirse de nuevo con May "en cualquier momento" pero sólo "una vez que haya un progreso suficiente" para cerrar un acuerdo sobre los términos del divorcio, y ha advertido de que en todo caso "cada uno debe prepararse para la opción de que no haya acuerdo. Cada uno lo está haciendo".

Necesidad de "compromiso político"

Respecto a la situación en que quedan ahora las negociaciones, tras el parón por el acuerdo frustrado el pasado fin de semana y la ausencia de nuevas ofertas por parte de May, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido dejar claro que ahora le corresponde "a la primera ministra y a su equipo volver con una solución sobre la base de los compromisos políticos necesarios por parte de Reino Unido".

Según el francés, la falta de avances ya no es consecuencia de divergencias técnicas. "Todos los escenarios técnicos se han visto y se han revisado. Es un tema de capacidad política británica para encontrar un acuerdo presentable. Esto es todo, no compete a la UE hacer concesiones para tratar un tema de política interna británica. No puedo ser más explicito", ha explicado a la prensa, tras insistir en que el pacto de salida debe sellarse "antes de finales de noviembre".

El protocolo sobre Gibraltar está "resuelto y cerrado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en un encuentro ante la prensa tras la finalización de la cumbre de líderes que el Acuerdo de Retirada debe incluir un Protocolo sobre Gibraltar que ya está "resuelto y cerrado" entre Madrid y Londres.

Así lo constataron Sánchez y May en el breve encuentro que mantuvieron en los márgenes de la cumbre este jueves. Sin embargo, aun están por cerrar los acuerdos específicos sobre cuestiones como fiscalidad, medio ambiente, cooperación policial o libre circulación de trabajadores, y que no deberán estar obligatoriamente incluidos en el divorcio al considerarse que son cuestiones que pueden discutirse tras el Brexit entre España y Reino Unido.