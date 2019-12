La burgalesa a la que buscaba el embajador de Reino Unido murió a los 35 años

Hugh Elliot, embajador de Reino Unido, ha agradecido el trabajo de la gente para que encontrara a Lourdes, una mujer que le acogió en Burgos de forma solidaria hace 35 años.

El embajador ha recibido una noticia algo amarga al enterarse qeu la mujer falleció por una enfermedad entonces desconocida. Reconoce que ha llorado mucho ya que con ella comenzó su vínculo con España cuando se propuso viajar de Inglaterra hasta Santiago de Compostela en bicicleta. Pero en Francia cogió un tren hasta Burgos para hacer su camino más corto

Perdió su bicicleta y en un bar conoció al novio de Lourdes y después estuvo en su casa comiendo con su familia sin dejar que pagara nada.

"Hoy me encuentro en Madrid para asistir a la Cumbre del Clima, pero hace tres días grabé un mensaje en Burgos para agradecer un acto de generosidad que recibí al llegar a España por primera vez hace 30 años. La reacción fue totalmente inesperada, abrumadora y muy cariñosa: os sumásteis a mi esfuerzo por hacerle llegar mi mensaje de gratitud a Lourdes Arnáiz. Gracias a vuestro apoyo, si conseguí tener noticias de ella, pero ahora viene la parte más triste. Lamento mucho tener que decir que Lourdes murió con 35 años a causa de la esclerosis múltiple. Había esperado otro desenlace, pero no pudo ser. He hablado con su hermano Alfonso que también había conocido hace tantos años. El vive con su familia en Burgos. Hemos tenido una conversación muy amistosa y hemos quedado en mandar este nuevo mensaje y nos vamos a reunir pronto. Mientras tanto, si esta historia os ha conmovido, y tengo que deicr que yo he llorado más que un poco, hay algo que si podéis hacer: la esclerosis múltiple es una enfermedad devastadora para los afectados, así como para sus seres queridos. Muchos de nosotros conocemos al menos algún afectado. Hay asociaciones que ayudan en toda España. De hecho hay dos en Burgos, dos en Santiago de Compostela y una en Salamanca. Cada uno podemos aportar nuestro granito de arena con nuestro tiempo como voluntariado o con un aporte económico. Gracias por vuestra ayuda, gracias de nuevo por todo el interés que habéis mostrado con esta historia", señala el embajador.