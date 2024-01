Julia Faustyna, la joven que decía ser Madeleine McCann, cuenta toda la verdad: "Deseaban que fuera violada y asesinada"

Julia Faustyna, la joven polaca que aseguraba ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en Portugal en 2007 y cuyo paradero sigue siendo desconocido, ha confesado toda la verdad en unas declaraciones concedidas a la 'BBC'.

Julia asegura que no quiso "hacer daño a nadie", incluidos los familiares de Madeleine McCann, pero quería "saber quién era realmente" y consideró que podría ser una oportunidad para descubrirlo.

La joven polaca creó una cuenta en redes llamada @IamMadeleineMcCan en la que aseguraba ser Madeleine. Cuenta que comenzó a tener sospechas de que podía haber sido adoptada o secuestrada cuando se dio cuenta de que no tenía ningún recuerdo de ciertas etapas de su infancia.

Julia asegura que, tras preguntar a sus padres y no obtener respuestas ni fotos sobre su pasado, quiso indagar ella misma, aunque hacerlo repercutiera en su salud mental. Y así fue.

"Deseaban que me violaran y asesinaran"

Aunque al principio se dudó de si realmente ella era Madeleine McCann, pronto comenzó a recibir numerosas críticas en redes sociales. Unas críticas que fueron elevando el tono hasta llegar a recibir amenazas de muerte.

"Sabía que había gente que no me iba a creer y me iba a odiar, pero no esperaba recibir amenazas de muerte. No lo entiendo, sabían que habían abusado de mí y que sufro depresión", asegura Julia a la 'BBC'.

"Intentaba ser fuerte aunque me dijeran que debería morir, que debería ser violada y asesinada o que no debería existir en el mundo". La joven cuenta que llegaron incluso a ofrecer 30.000 euros por su cabeza.

"Me arrepiento, solo quería saber quién soy"

Julia reconoce que se arrepiente y que no volvería a crearse una cuenta en redes para asegurar que era Madeleine, pero asegura que lo hizo solo porque "quería saber quién era realmente": "Quería saber la verdad. Algunas personas decían que quería ser una estrella, pero no es así".

"Me disculpé con los McCann porque no los conozco personalmente. No sé si estaban tristes, solo quería pedirles perdón. No quería hacer daño a nadie".

"Llamé a la Policía, pero nadie me tomó en serio"

Julia se llegó a poner en contacto con la Policía de Polonia y del Reino Unido: "Los llamé muchas veces, pero nadie me tomó en serio". La joven llegó a hacerse unas pruebas de ADN que al final terminaron demostrando que no era Madeleine McCann.