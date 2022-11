Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora de los ataques a la red eléctrica, Putin y Zelenski en directo

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, ha asegurado que las autoridades "no descartan el peor escenario", en referencia a los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Klitschko ha señalado que podría haber una evacuación "parcial" de la ciudad si continúan los cortes de luz y agua.

"No descarto el peor escenario. No habrá una evacuación total, quizá una parcial, pero no sería llamada evacuación. Sería una reubicación temporal de ciertos grupos de gente hacia los suburbios y lugares donde haya servicios disponibles", ha afirmado el alcalde de la capital ucraniana en una entrevista recogida por Europa Press.