Gobierno y oposición venezolana retoman los contactos en Noruega

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, confirmó este jueves que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para una posible negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, si bien matizó que debe conducir a la salida del gobernante.

El Gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición venezolana han retomado los contactos en Cuba y Noruega, donde se encuentran actualmente los dos equipos, con el propósito de explorar la posibilidad de resucitar el diálogo que naufragó hace un año y zanjar así la crisis política.

Reuters informó el miércoles, citando cuatro fuentes, de que representantes de Gobierno y oposición habían viajado a Oslo y, hasta entonces, habían mantenido contactos por separado con los interlocutores noruegos con miras a un posible diálogo. La televisión pública de Noruega, NRK, ha precisado este jueves que Cuba fue el primer escenario de estos contactos y que ya es la segunda vez que las partes acuden a Noruega. De acuerdo con las fuentes consultadas por NRK, las conversaciones comenzaron hace días en "un lugar secreto" de Oslo.

Los representantes del Gobierno son el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, según han señalado Reuters y NRK. El propio Maduro confirmó el miércoles que el portavoz gubernamental está fuera de Venezuela en "una misión muy importante", aunque no dio detalles.

De otra parte, apuntan ambos medios, están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, del partido político Un Nuevo Tiempo, integrado en la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD); Gerardo Blyde, ex diputado y ex alcalde; y Fernando Martínez Mottola, ex ministro del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

"Creo que no puedo comentar nada", ha dicho Per Wiggen, asesor de comunicación del Ministerio de Exteriores noruego a VG. Sin embargo, las fuentes de NRK aseguran que la diplomacia de la nación nórdica está implicada y que contaría con el beneplácito de Estados Unidos.

"Noruega sigue de cerca la situación en Venezuela con gran preocupación. Animamos enérgicamente a las partes a encontrar una solución política y pacífica para evitar una escalada de tensión", ha declarado a Reuters una portavoz de la diplomacia noruega. Al parecer, Noruega se ha ofrecido para la mediación. El país nórdico fue uno de los países garantes del proceso de paz que entre 2012 y 2016 protagonizaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba, que culminó con éxito.

Desde el Gobierno de Maduro la confirmación ha llegado por boca del embajador de Venezuela en la sede de la ONU en Ginebra, Jorge Valero. "Puedo confirmar que hay diálogos", ha dicho en declaraciones a la prensa recogidas por Reuters. Valero ha subrayado que son con la parte "democrática" de la oposición, no con las "marionetas" de Estados Unidos.