El Gobierno mexicano cesa a tres funcionarios involucrados en la fuga de 'El Chapo'

El Gobierno mexicano cesó este martes a tres funcionarios involucrados en la administración penitenciaria a raíz de la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, y ofreció una recompensa de 60 millones de pesos (3,8 millones de dólares) para quien dé información que facilite su recaptura.



El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio, informó de que independientemente del resultado de las pesquisas sobre la participación de servidores públicos en la fuga, decidió cesar al titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández.



También destituyó a la coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, y a Valentín Cárdenas, director del penal Altiplano I, del que escapó Guzmán.



En conferencia de prensa, indicó que ese reclusorio opera "en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales", y cuenta con medidas de seguridad que incluyen "un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente".



"Guzmán logró fugarse a través de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas de seguridad. Lo hizo mediante un túnel de alta tecnología, con profundidad de hasta 19 metros y longitud de más de kilómetro y medio", refirió.



Sin embargo, añadió, "no podemos omitir que para lograr su propósito el hoy prófugo de la justicia tuvo que contar con la complicidad de personal o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano".



"De confirmarse, ello constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y siempre con compromiso con México arriesgaron su vida para capturarlo", dijo.



Aseveró que "no habrá lugar para la impunidad" y que "todo funcionario público federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos será castigado". "Caerán todos los involucrados en esta fuga", apuntó.



En la misma comparecencia ante los medios, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Arely Gómez, informó de una recompensa de 60 millones de pesos (3,8 millones de dólares) para quien dé información sobre el paradero del narcotraficante, el doble de lo que había ofrecido la anterior vez que se fugó.



Osorio aseguró que no recibieron alerta alguna del Gobierno de Estados Unidos sobre los planes de evasión del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, con lo que desmintió una versión difundida en ese país. "Haremos el proceso para ver de dónde viene esta información y documentar que nunca nos fue informado esto".