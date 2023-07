EEUU tiene información y prioriza 325 avistamientos de OVNIS "anómalos e interesantes", según los exmilitares

En Estados Unidos continúan fascinados. No se habla de otra cosa. Nos OVNIS y los 'extraterrestres' están a la orden del día. El Congreso estadounidense ha pedido al Gobierno de Joe Biden que acabe con el secretismo. Tres exmilitares alegaron ante subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados "fenómenos anómalos no identificados" que EEUU tiene un programa de OVNIS y que esconden restos biológicos "no humanos".

Al parecer, se supone que el Ejecutivo estadounidense tiene información sobre unos 650 avistamientos de OVNIS, de los cuales prioriza aproximadamente 325 por tener un valor "anómalo e interesante". Después de décadas y décadas persiguiéndolos e infinitas películas sobre OVNIS, las declaraciones de los militares han puesto patas arriba a aquellos que desde hace años defendían haber visto uno de estos.

Los 'cazadores de OVNIS' y teorías de la conspiración se han multiplicado. El Área 51 es el epicentro de las sospechas: una base militar donde supuestamente Estados Unidos oculta restos de naves y seres alienígenas. Lo ocurrido en el Capitolio no hace más que alimentar estas teorías. Ahora, la NASA busca arrojar algo de luz con su último anuncio.

Bill Nelson, director de la NASA, ha anunciado que "ante las sospechas de alienígenas" va a crear un comité que "publicará un informe el próximo mes. Su equipo trabaja con imágenes sobre fenómenos en el aire en todo el mundo. También España ha registrado varios vuelos sospechosos en las últimas décadas.

Vuelos sospechosos en España

"Todos los avistamientos de operadores de radar como de observadores en tierra se incluyen en un expediente", ha aseverado José Antonio del Castillo, teniente general del Ejército del Aire retirado. Tras investigar estos avistamientos, solo el 20% de estos fenómenos se mantienen clasificados por falta de explicación en todo el mundo.