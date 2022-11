Trump fue "vigilado circunstancialmente" durante el periodo de transición presidencial

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Devin Nunes, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue vigilado de manera "circunstancial", según indican unas pruebas que el propio congresista recibió de manera anónima.

"Esta información me fue provista legalmente por fuentes que pensaban que debíamos saberlo", dijo Nunes, quien advirtió que abarca "docenas de informes, pero ninguna mención a Rusia" y la vigilancia pudo suceder en el periodo de transición presidencial. Nunes, en una rueda de prensa, indicó que la información fue recolectada como parte de una investigación rutinaria de manera circunstancial, sin embargo, la información fue filtrada y los individuos involucrados fueron "desenmascarados".

Según el congresista, la vigilancia supuestamente ocurrió mientras el expresidente Barack Obama seguía al frente de la Casa Blanca, aunque en ningún caso demuestra que la Torre Trump hubiera sido intervenida telefónicamente, como el actual mandatario aseguró a principios de mes, acusando a Obama de haberlo ordenado. La semana pasada, tanto los Comités de Inteligencia de la Cámara Baja y el Senado estadounidenses concluyeron que no existían evidencias para apoyar la alegación de Trump.

El director del FBI, James Comey, también lo corroboró en la primera audiencia pública celebrada en el Congreso sobre la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de noviembre pasado. Pero Nunes aseguró que los informes de inteligencia que le fueron entregados contienen "información significativa" sobre Trump y su equipo de transición. Nunes ha informado al presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, a los directores de la CIA, Mike Pompeo, y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Mike Rogers, al respecto, así como al propio con Comey y la misma la Casa Blanca.

"Es toda información clasificada y no tiene nada que ver con ninguna investigación criminal. Esto es una recopilación circunstancial normal, al menos por lo que pude leer", agregó. Después de las declaraciones de Nunes, Trump fue preguntado por si se sentía "reivindicado" con la información aportada por el congresista sobre sus afirmaciones contra Obama, y aseguró que "de algún modo" sí. "Aprecié mucho el hecho de que encontraran lo que encontraron", agregó el mandatario en una breve respuesta.

Trump explicó que Nunes le informó personalmente sobre sus hallazgos, algo que según denunció el demócrata de más alto rango de su comité, Adam Schiff, ocurrió incluso antes de que compartiera los datos con el resto de la comisión encargada de investigar el asunto. No obstante, Nunes reiteró que dicha información no respalda la afirmación de Trump de que Obama intervino la torre neoyorquina de Trump durante la campaña de 2016: "Eso no sucedió", afirmó.