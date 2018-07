Donald Trump dice que no necesita informes de la CIA porque es "una persona lista"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que no necesita recibir informes regulares de los servicios de Inteligencia, como suele ser habitual en el cargo o en los preparativos para el mismo, porque se considera una persona "lista" que solo necesita informarse cuando cambie la situación.

"Cuando haga falta los pediré", ha declarado en una entrevista a la cadena Fox. "Primero, la gente que me pone al día es muy buena y segundo, siempre les digo que 'si algo cambia, que me avisen'. Estoy a un minuto de distancia", ha explicado.

"Soy una persona lista. No tienen que repetirme las mismas cosas durante los próximos ocho años. Podrían ser ocho años. No me hace falta", ha aseverado. Trump, en este sentido, indicó que es su vicepresidente electo, Mike Pence, quien recibe la información con más regularidad.

"Ahora bien, hay momentos en los que las cosas podrían cambiar. Habrá situaciones que fluctúen. En ese caso, no solo voy a estar a su disposición todos los días, sino más aún. Sin embargo, no hace falta que me digan lo mismo, cada mañana, con las mismas palabras. No me hace falta", ha concluido.

"No tienen que repetirme las mismas cosas durante los próximos ocho años"

El magnate dijo también que aunque tiene el "derecho" de seguir haciendo negocios personales aún siendo mandatario, ha decidido no hacerlo y está rechazando ofertas multimillonarias para evitar la impresión de que incurre en conflictos de interés.

El magnate inmobiliario aseguró que desde su elección el pasado 8 de noviembre ha cerrado la puerta a acuerdos por valor de "miles de millones de dólares", y que la semana pasada dijo que no a "siete acuerdos con alguien muy importante" porque pensó que "podía percibirse como un conflicto de intereses".

"No voy a estar negociando acuerdos en absoluto (desde la Casa Blanca). Tengo el derecho a hacerlo. Pero simplemente no quiero hacerlo", afirmó.