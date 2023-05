Condenan a Donald Trump por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll, pero no por violación

En la tarde de este martes se ha conocido el veredicto sobre la acusación de violación contra Donald Trump. Ha sido condenado. Según un jurado de Nueva York, el ex presidente de Estados Unidos no violó, pero si abusó sexualmente de la escritora Jean Carroll. Trump deberá indemnizarla con 5 millones de dólares. Trump no ha comparecido en todo este tiempo, mientras que la escritora lo ha hecho en todas las sesiones durante las dos semanas que ha durado el juicio.

Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa. También de difamarla cuando ella decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019.

Un jurado ha dictaminado que Donald Trump abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll, lo último en una serie de problemas legales que enfrenta el republicano, el favorito en la carrera presidencial de Estados Unidos de 2024. Han alcanzado el veredicto en tiempo récord, ya que se retiraron para deliberar poco antes del mediodía y, quitando la hora de pausa por el almuerzo, han necesitado menos de tres horas para alcanzar un acuerdo unánime.

Durante la mañana, el juez ha explicado de manera detallada durante una hora y media el significado de las distintas acusaciones y los conceptos asociados -consentimiento, agresión sexual, tocamientos forzosos- que se dilucidaban en el caso de la violación, o la existencia de una voluntad de hacer daño en el caso de la difamación.

Trump dice que no conoce a Carroll y que el veredicto es "una vergüenza"

El expresidente estadounidense ha reaccionado después de perder el juicio contra la escritora E. Jean Carroll, a la que alega no conocer. Considera una "vergüenza" el veredicto del jurado que este martes le consideró responsable de abuso sexual y difamación contra ella. "No tengo ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos", escribió en redes sociales.

Según la CNN, en la demanda consta el relato de los hechos de Carroll acerca de la violación después de haberse encontrado con Trump en Bergdorf Goodman, en el otoño de 1995 o la primavera de 1996. Ayudó a Trump a hacer compras para "una niña", cuando él la reconoció saliendo de la tienda, dice Carroll. "¡Oye, tú eres la señora de los consejos!", le dijo según la demanda. "¡Oye, eres ese magnate de los bienes raíces!", le respondió relata la CNN.

Trump comenzó lo que en un principio eran compras alegres en el departamento de lencería, donde sugirió que Carroll se probara un body, alega la demanda. Carroll dice que Trump la llevó hacia un vestidor, donde ella le sugirió en broma que se probara la lencería.

Ya en el vestidor, Trump "se abalanzó sobre Carroll, empujándola contra la pared, golpeándole la cabeza bastante fuerte y poniendo su boca sobre sus labios", relata la demanda. Carroll se defendió y Trump la empujó contra la pared de nuevo, "metió su mano debajo de su abrigo y le bajó las medias", dice la demanda.