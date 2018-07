En un centro deportivo de EEUU: "Queridas mujeres, no entréis en la piscina durante vuestro periodo de menstruación"

El centro deportivo 'Vake Swimming Pool and Fitness Club' de Georgia, en EEUU, colgó un cartel que no sentó bien a muchos usuarios, según informa el medio británico 'Metro'. En el cartel se podía leer: "Queridas mujeres. No entréis en la piscina durante vuestro periodo de menstruación".

Una mujer publicó en Facebook una fotografía del cartel mostrando su indignación con el siguiente mensaje: "¿Os dais cuenta de lo ofensivo que es esto? Y, por cierto, ya que de acuerdo a vuestras normas no se nos está permitido usar la piscina 5-6 días cada mes, ¿tenemos alguna preferencia en el precio comparado con el de los hombres?".