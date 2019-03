Los centenares de españoles atrapados en el aeropuerto JFK, por un retraso de Air Europa de 24 horas, ya vuela hacia Madrid

Un vuelo de Air Europa con origen en el aeropuerto de Nueva York JFK y destino Madrid-Barajas ha despegado finalmente esta madrugada de EEUU, tras más de 24 horas de retraso, debido a "problemas técnicos" en el avión. La aerolínea Air Europa comunicó este sábado a través de su cuenta de Twitter que el vuelo Nueva York- Madrid que debía haber despegado en la tarde del viernes y que mantuvo a centenares de pasajeros españoles atrapados en el aeropuerto saldría finalmente con destino a la capital española a las 18:00 horas, pero al final el avión ha despegado a la 01:00.

Los centenares de españoles que permanecieron más de 24 horas en las instalaciones del aeropuerto se quejaron de la falta de información de la aerolínea y de la falta de atención, ya que según aseguran no se han preocupado por darles alojamiento, ni comida, ni bebida. A través de las redes sociales se ha creado un hastag, #AirEuropaTeDejaTirado, con el que los afectados por este retraso comparten su información y su experiencia.

Según fuentes de Air Europa debido a las fiestas de Navidad y al temporal de nieve que sufre EEUU la compañía no encontró alojamiento hotelero en Nueva York, por lo que tuvieron que atender a los pasajeros en el aeropuerto. "Se ha hecho lo que se ha podido y lamentamos profundamente el retraso y no haber podido alojar a los pasajeros en hoteles", agregaron las fuentes.

Por otra parte, fuentes de la central de reservas de Air Europa indicaron que algunos pasajeros han perdido el vuelo al no encontrase cerca de la puerta de embarque en el momento del despegue, aunque no han sabido precisar cuántos viajeros se encuentran aún en Nueva York.

En su Twitter la compañía informó de que su "personal se encuentra ya trabajando en la incidencia", y es que todavía no se conoce la causa de este retaso en el vuelo UX092. No se sabe todavía si el motivo por el que no ha despegado ha sido la tormenta de nieve Hércules que el viernes obligó a cancelar más de 1.300 vuelos y produjo retrasos en unos 200 viajes, o si se debe a una avería.