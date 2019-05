Borrell afirma que la reunión entre Guaidó y Leopoldo López en la embajada de España fue un "puro encuentro rutinario"

El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y el líder opositor Leopoldo López mantuvieron un "encuentro rutinario" este domingo en la embajada de España, al tiempo que ha negado que este hecho convierta a la embajada en un "centro de la política venezolana".

"Ayer, dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, Guaidó visitó la embajada de España, estuvo allí y se encontró también, naturalmente, con el señor Leopoldo López", ha afirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión de jefes de la diplomacia de los Veintiocho. "Pero no le den ustedes más importancia que un puro encuentro rutinario de los que el embajador de España mantienen con los agentes que están participando de alguna manera y que son relevantes en el proceso político en Venezuela", ha añadido a continuación.

Borrell ha explicado que la embajada de España en Venezuela "es pequeña" y que por eso "naturalmente" Guaidó y López "se vieron". "Pero nosotros no le damos más trascendencia", ha apuntado. Además, el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que no cree que la embajada española se convierta por ello en "un centro de la política venezolana". "El hecho de que el señor Leopoldo López esté allí no quiere decir que el embajador deje de desarrollar las actividades que normalmente desarrolla", ha argumentado.