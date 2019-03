La Audiencia Nacional ordena la inmediata puesta en libertad de los padres de Ashya King

Los padres del niño británico de cinco años Ashya King han abandonado la noche de este martes la prisión madrileña de Soto del Real donde ingresaron el pasado lunes lanzando un mensaje de agradecimiento a las autoridades españolas y británicas por sus gestiones.

Naghemeh y Brett King han abandonado la cárcel donde se encontraban desde el lunes en virtud de una de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida el pasado jueves por Reino Unido tras la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar su inmediata puesta en libertad tras ser revocada esta tarde esta petición de arresto.

En la puerta de la prisión madrileña aguardaba un vehículo de un familiar con el que viajarán previsiblemente hasta Sevilla para desde allí acudir al Hospital Materno Infantil de Málaga donde permanece ingresado desde el pasado viernes su hijo de cinco años, que sufre un tumor cerebral.

Ante la insistencia de la prensa, el padre ha mandado un mensaje de agradecimiento en declaraciones a los numerosos medios congregados en la puerta de la prisión tanto a las autoridades españolas como a las británicas por las gestiones realizadas. "Gracias por todo, gracias a España por ayudar. Thank you to England", ha dicho.

La Fiscalía británica revocó esta tarde la petición de arresto contra el matrimonio por llevarse a su hijo del centro médico londinense donde se encontraba ingresado, lo que ha llevado al juez Fernando Andreu a archivar el procedimiento.

Según explicaron ambos al juez encargado de tramitar la euroorden quieren que su hijo reciba un tratamiento alternativo que podrían suministrarle en Estados Unidos o la República Checa. Se desplazaron a España con el menor con la intención de vender una propiedad y obtener los ingresos suficientes para sufragar la cura para el niño.