Así rescataron a las jóvenes de un precipicio tras intentar violarlas en el palacio que inspiró a Walt Disney

Un hombre ha sido arrestado por la muerte de una turista estadounidense y el asalto a otra joven cerca del castillo de Neuschwanstein en el sur de Alemania. El detenido presuntamente empujó a las dos mujeres por una pendiente empinada, según las autoridades.

El incidente ocurrió el pasado miércoles por la tarde, en un puente sobre un desfiladero cerca del castillo de Neuschwanstein. El hombre, de unos 30 años, encontró a las dos turistas, de 21 y 22 años, en una ruta de senderismo.

"La más joven de las dos mujeres fue atacada por el sospechoso", dijo el portavoz de la Policía Holger Stabik. "La mayor trató de correr en su ayuda, luego fue asfixiada por el sospechoso y posteriormente empujada por una pendiente", agregó. Después, el detenido habría intentado agredir sexualmente a la joven de 21 años antes de empujarla por la pendiente. Las dos jóvenes cayeron varios metros abajo.

Así fue el rescate de las dos jóvenes

Un equipo de rescate de montaña llegó hasta donde quedaron las dos jóvenes atrapadas. Debido a la dureza del terreno en las cercanías del desfiladero, miembros de la Fuerza de Tarea Alpina participaron en el recate. Un helicóptero llevó a la joven de 21 años con heridas graves al hospital, donde murió durante la noche. La joven de 22 años también fue llevada al hospital.

Varios turistas en la zona grabaron los hechos. Eric Abneri, explicó a 'The Associated Press' que el hombre parecía tener rasguños en la cara. "No dijo una sola palabra. No abrió la boca", explicó. El joven explicó que vio cómo llegó un helicóptero y vio a los rescatistas descender hacia las víctimas.

Abneri lo describió como "un rescate muy, muy difícil debido a esos acantilados y porque el helicóptero llegó a unos metros por encima de la línea de árboles en la cima de la colina".

El atacante huyó, pero se encuentra actualmente bajo custodia policial. Está siendo investigado por un delito de asesinato, intento de asesinato e intento de delito sexual.

El castillo de Neuschwanstein, ubicado en el sur de Baviera, cerca de la frontera con Austria, es una de las atracciones turísticas más populares de Alemania. Se trata del famoso de los castillos construidos por el rey Luis II de Baviera en el siglo XIX. La construcción comenzó en 1869, pero nunca se completó.