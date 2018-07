Asesinados en Nueva York un imán y su ayudante por un hombre no identificado

El imán de una mezquita de Nueva York y su asistente fueron asesinados por un hombre no identificado cerca de su mezquita en el barrio neoyorquino de Queens, donde un centenar de personas se concentraron en señal de protesta, informó hoy The New York Times en su edición digital.

Según fuentes policiales citadas por el rotativo, el clérigo Maulama Akonjee, de 55 años y originario de Bangladesh, y su ayudante Thara Uddin, de 64, fueron tiroteados en la tarde del sábado en la mezquita Al Furqan Jame Masjid, en el vecindario de Ozono Park de ese barrio.

La policía ha difundido este retrato robot del sospechoso al que buscan por asesinato:

Sospechoso de haber matado al imán | Reuters

Los cuerpos fueron encontrados por los agentes con disparos en la cabeza y fueron trasladados al hospital Jamaica donde fallecieron.

Los vecinos citados por el diario señalan que la concentración de protesta obedece al temor de que pudieran haber sido asesinados por motivos religiosos, aunque la Policía neoyorquina en un comunicado oficial indicó que la investigación preliminar estaba abierta y no ha sido descartado ningún móvil.

Según el relato de los testigos a la Policía y las grabaciones de las cámaras de vigilancia, un hombre se acercó por detrás a las víctimas y les disparó e inmediatamente después fue visto escapando del lugar del crimen con una pistola en la mano.

Por el momento, precisa la nota policial, no hay ningún detenido.