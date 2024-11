Un único acertante de La Primitiva en La Rioja se lleva más de 10 millones de euros

El sorteo de La Primitiva de este lunes 18 de noviembre dejó a un único acertante de Categoría Especial, seis aciertos más reintegro, con un premio de 10.504.561,60 euros, marcando uno de los mayores premios otorgados por este sorteo en lo que va de 2024. El boleto ganador fue validado en el Despacho Receptor número 48.160 de Villamediana de Iregua, un pequeño municipio en La Rioja, ubicado en la Plaza Cándido Sarramián, número 7.

El importe destinado a esta categoría se redistribuyera entre los premios de categorías inferiores

Además, el sorteo contó con otro boleto acertante de Primera Categoría, seis aciertos, que fue sellado en la Administración de Loterías número 2 de Albal, en Valencia, situada en la calle Llarg, número 2. Aunque este ganador no alcanzó el reintegro necesario para optar a la Categoría Especial, se llevó un premio significativo, cuya cuantía no ha sido detallada oficialmente. En cuanto a la Segunda Categoría, cinco aciertos más complementario, no se registraron acertantes en este sorteo, lo que provocó que el importe destinado a esta categoría se redistribuyera entre los premios de categorías inferiores, incrementando los premios de otros participantes.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva fue la siguiente: 1, 3, 6, 10, 14 y 30. El número complementario fue el 35, mientras que el reintegro correspondió al número 2. Por su parte, el número del Joker fue el 1556177. Este sorteo registró una recaudación de 5.881.566,00 euros, una cifra ligeramente superior a la media habitual, reflejando el interés de los jugadores por los premios acumulados.

Récord histórico de este sorteo se mantiene en los 68 millones de euros

La Primitiva sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares en España, con cifras de participación constantes gracias a los grandes premios que reparte. En lo que va del año, el récord histórico de este sorteo se mantiene en los 68 millones de euros entregados en junio a un único acertante en Sevilla, aunque el premio de Villamediana de Iregua se sitúa como uno de los mayores a nivel regional en 2024.

El pequeño municipio riojano, que apenas supera los 8.000 habitantes, ha sido el centro de atención tras conocerse la noticia. Los vecinos de Villamediana han mostrado su entusiasmo y curiosidad por descubrir quién es el nuevo millonario, mientras que los propietarios del despacho receptor donde se selló el boleto celebran este hito como un impulso positivo para su negocio.

En paralelo, la Administración de Loterías número 2 de Albal también ha recibido numerosas visitas de jugadores interesados en participar en los próximos sorteos, animados por la suerte que ha acompañado a su establecimiento en este sorteo.

El próximo sorteo, previsto para este jueves, espera recaudar cifras similares.

