Las terminaciones del Gordo de Navidad en el sorteo del 22 de diciembre

Quizá todavía no has elegido el número con el que quieres probar suerte en la Lotería de Navidad 2020...o ya tienes todos tus décimos comprados pero no has conseguido todas las terminaciones para garantizarte, al menos, recuperar lo jugado.

En cualquier caso, siempre es conveniente tener algunos datos sobre el Sorteo Extraordinario de Navidad. Por ejemplo: ¿Cuál es la terminación que más veces ha resultado premiada con el Gordo de Navidad?¿Coincidirá con el reintegro que más se repite en tu lista?

Terminaciones del Gordo de Navidad

Según informa Loterías y Apuestas del Estado, la terminación que más veces ha sido agraciada con el Primer Premio de la Lotería de Navidad ha sido el número 5. Aunque todos los números tienen las mismas probabilidades, la suerte ha querido que el 5 sea una cifra especial en el Sorteo de Navidad.

Curiosamente, en segunda posición como números afortunados en la Lotería de Navidad hay empate. El azar ha querido que el 6 y el 4 hayan repetido como reintegro del Gordo en 27 ocasiones cada uno. Este podio lo completa el 8, que se ha convertido en el número de la suerte en España en 23 ocasiones. Es probable que esta lista ayude a los más indecisos a decantarse por un décimo u otro cuando solo faltan pocas horas para que se celebre el Sorteo de Navidad 2020.

¿No está el tuyo entre los más agraciados? Comprueba si el que has elegido está entre los más o menos premiados. Tras el 5, el 6, el 4 y el 8, estos son los otros números con más fortuna en la Lotería de Navidad: El 0 (22 ocasiones), el 3 (21 ocasiones), el 7 (21 ocasiones), el 9 (16 ocasiones), el 2 (13 ocasiones) y el 1 (8 ocasiones).

Si aún no has conseguido localizar tu número de la suerte, te ofrecemos este buscador de décimos para que averigües en qué administración de Lotería lo venden. Aunque, eso sí, ten en cuenta que hoy es el último día para comprar Lotería de Navidad.