Sorteo ONCE de la ONCE hoy, en directo: Comprobar décimo del lunes 11 de noviembre

El 11 de noviembre está señalado en el calendario por muchos motivos. Hay quienes celebran el que se empieza a conocer como 'Singles Day' (El Día del Soltero) y con el que los comercios aprovechan para adelantarse al también conocido 'Black Friday'. Otros, utilizan este día para honrar a San Martín. Además, el 11 del 11 se cree que es un día de suerte. Para aquellos que son supersticiosos, este día lo aprovechan para manifestar cosas que quieren que les pase.

Por si no fuera poco, en este día la ONCE realiza un sorteo extraordinario con una lluvia de millones que alegrará el día, la semana e incluso el año a más de uno. Año tras año, la ONCE celebra esta fecha con uno de los sorteos más especiales del año, ya que cuenta con premios como 11 millones de euros a un único acertante o once premios de un millón de euros.

Consulta aquí los números agraciados y las ciudades dónde han caído los premios de la ONCE de hoy, 11 de noviembre de 2024.