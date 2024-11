Horario y dónde ver el Sorteo 11 del 11 de la ONCE de hoy lunes 11 de noviembre

El 11 de noviembre está señalado en el calendario por muchos motivos: en muchas ciudades y pueblos se honra a San Martín y en gran parte del planeta se celebra El Día del Soltero, al ser el momento del año en el que se agrupan más unos en una data. Por estos y muchos motivos más, como supersticiones con el 11/11, hacen que el 11 de noviembre sea un día para celebrar con una lluvia de millones de la mano del Sorteo 11 del 11 de la ONCE.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra su fecha más especial del calendario, el 11 de noviembre, con el Sorteo 11 del 11 de la ONCE. Este sorteo cuenta con un premio especial de 11 millones de euros y once premios de un millón de euros.

Además del premio especial de 11 millones de euros y de los premios adicionales de once premios de un millón de euros y de 1.309 premios de 2.000 euros, con el cupón del Sorteo 11 del 11 de la ONCE también se pueden ganar 119 premios de 50.000 euros, 1.080 premios de 1.200 euros, 10.800 premios de 120 euros, 108.000 premios de 12 euros y 1.080.000 premios de 6 euros.

Este 11 de noviembre es la oportunidad idónea para convertirse en millonario comprando un cupón por tan solo seis euros. Los cupones se pueden adquirir en la página web de la ONCE o en los puntos de venta autorizados hasta el propio 11 de noviembre de 2024 a las 21.00 horas.

Los números que entran en el bombo para este sorteo extraordinario son 100.000 en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999.

Horario y dónde ver el sorteo

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE se realiza este lunes,11 de noviembre, a partir de las 21.25 horas.

Se podrá seguir en directo desde la página web de Antena 3 Noticias. Si en ese momento no puedes verlo, una vez terminado el sorteo, podrás comprobar si tu número ha sido premiado con alguno de los premios en la propia web de Antena 3. Quizás comiences esta semana con una cuenta bancaria en la que haya cifras millonarias y puedas terminar el año

Una vez realizado el sorteo, puedes acudir a los puntos de venta autorizados a cobrar tu premio o a que te informen dónde cobrarlo si la cifra es superior a 3.000 euros. ¡Mucha suerte!

