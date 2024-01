¿Qué número ganará el Primer Premio de la Lotería del Niño? Estas son las predicciones de los videntes

Después del Sorteo de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre de 2023, la atención se desplaza ahora hacia la anticipada Lotería del Niño. Este evento, considerado por muchos como una segunda oportunidad para ganar fortuna después de la Navidad, ha desencadenado un renovado interés entre los españoles ávidos de obtener la suerte que se les escapó en el sorteo previo.

La interrogante sobre qué número resultará ganador persiste entre los apostadores y para desentrañar este enigma, se ha recurrido al análisis de las terminaciones que históricamente han resultado más favorecidas en este sorteo de inicio de año.

Las terminaciones de la fortuna

El número 0 resurge como la terminación de mayor recurrencia al haber sido agraciada en un impresionante total de 21 ocasiones, posicionándose indiscutiblemente en la cima de las preferencias.

En segundo lugar, se sitúa el número 7, enalteciendo la ilusión de los jugadores al haber sido premiado hasta en 14 ocasiones en la historia de la Lotería del Niño.

Por su parte, el número 9 adquiere un estatus notable al ocupar la tercera posición en el podio de las terminaciones más afortunadas, con la celebración de 13 victorias en el sorteo.

Sin embargo, la fortuna no ha sonreído igualmente a todas las terminaciones. El 6, el 1 y el 2 se encuentran en la retaguardia con tan solo 10 ocasiones de haber protagonizado la culminación del sorteo.

El duelo entre par e impar

Para aquellos que debaten entre elegir un número par o impar, las estadísticas revelan que los números pares han conquistado la gloria en 54 oportunidades, mientras que sus contrapartes impares no se quedan atrás, acumulando 51 victorias. Esta pugna entre pares e impares añade una capa adicional de intriga a la competición, generando un ambiente de incertidumbre entre los apostadores.

Con estas revelaciones históricas sobre las terminaciones más agraciadas, la incógnita sobre cuál número se alzará con la victoria en la Lotería del Niño 2024 se intensifica, avivando las esperanzas y estrategias entre los participantes en esta tradición arraigada en la cultura española.

El método estadístico de un tiktoker para predecir el número ganador

Víctor Osuna, conocido en la plataforma TikTok, ha compartido con sus seguidores su cálculo basado en un método estadístico poco convencional, la moda. A diferencia de los métodos tradicionales empleados por videntes y expertos en estadísticas, Osuna ha utilizado esta técnica que identifica el valor más frecuente dentro de un conjunto de datos.

El "tiktoker" ha fundamentado su pronóstico del número 12.230 como posible ganador en el Sorteo del Niño, que se llevará a cabo el 6 de enero de 2023, al considerar los números previamente agraciados con el primer premio desde los inicios de este sorteo. De acertar, tanto Osuna como sus seguidores que adquirieron ese número podrían asegurarse una ganancia de 200.000 euros por décimo, lo que supondría un hito en este peculiar método de predicción.

No es la primera vez que Víctor Osuna se aventura en este tipo de pronósticos. En el sorteo de Navidad, su elección, el número 03.695, no resultó ser el premiado, evidenciando la imprevisibilidad de este tipo de conjeturas. A pesar de críticas y escepticismo, Osuna ha defendido su método como una interpretación diferente y distendida de la lotería, insistiendo en que no se trata de un experto o vidente, sino de simples cálculos basados en la historia de los números premiados.

Esto es lo que opinan otros videntes

El influencer Antonio Escabias desata controversia en las redes sociales con su predicción del número ganador para el próximo sorteo de la Lotería del Niño. Su anuncio del 44600 como posible ganador ha generado reacciones divididas entre sus seguidores, quienes cuestionan su fiabilidad tras su pronóstico fallido en la Lotería de Navidad.

En su reciente video viral, Escabias no solo reveló su supuesto acierto para el premio mayor del sorteo, sino que también recordó su anterior predicción para la Lotería de Navidad, que no tuvo éxito alguno. Esta situación provocó críticas hacia su credibilidad, con seguidores recordándole que su anterior pronóstico no se materializó.

"¿Cómo podemos confiar en tu predicción si en Navidad no acertaste ninguno?", expresó uno de los usuarios en los comentarios del video. Ante la oleada de dudas, Escabias respondió de manera enigmática: "El que ríe el último ríe mejor".

La falta de respaldo ante su predicción para el sorteo de la Lotería del Niño ha generado debates en la plataforma, divididos entre quienes defienden la habilidad predictiva del influencer y aquellos que ven sus pronósticos como mera especulación.

A medida que se acerca la fecha del sorteo, la atención y la emoción crecen entre los ciudadanos que anhelan recibir la primera gran recompensa del nuevo año. ¿Cuál será el número triunfador que colmará de alegría a los agraciados este año? La incertidumbre persiste, pero las estadísticas brindan un atisbo de esperanza a aquellos que buscan desesperadamente suerte en la Lotería del Niño.