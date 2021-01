Lo que no debes hacer si te toca El Gordo del sorteo de la Lotería del Niño 2021

La probabilidad de que toque el primer premio en el sorteo de la Lotería del Niño 2021 es muy pequeña, pero si toca el Gordo del Niño hay ciertos errores que no se deben cometer.

La estadística confirma que los agraciados con el primer premio del Sorteo Extraordinario del Gordo será un 0,001% de la población, es decir, 1 entre 100.000. Aun así, todos hemos soñado alguna vez con la posibilidad de ser uno de los ganadores. Algunas personas, incluso, piensan en qué deberían o no hacer si les tocase el premio Gordo. Pues bien, no hay una regla escrita pero, sí que hay una serie de cosas que podemos hacer para que el dinero del primer premio no se acabe en poco tiempo.

Qué hacer y no hacer si toca el Gordo del sorteo de la Lotería del Niño

En primer lugar, lo que debes hacer es cobrar el primer premio del Sorteo del Niño. Para premios por encima de 2.000 euros debes acudir a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Un dato importante es que dispones de tres meses para cobrarlo antes de que caduque tu décimo. Para premios inferiores a 2.000 euros, puedes recoger el dinero en cualquier administración de loterías. A partir de entonces, todo el dinero no retirado pasa a las arcas de Hacienda.

Muchas de personas se gastarían el dinero del Gordo de la Lotería del Niño en un viaje o en algún capricho, como puede ser un buen coche. Pero los expertos advierten que esto puede ser un error. Por ello, ofrecen algunos consejos que puedes llevar a cabo si ganas el primer premio y no quieres que desaparezca en poco tiempo.

Una de las primeras cosas que no deberíamos hacer es malgastar el dinero del premio del sorteo Extraordinario del Niño, ya que, de hacerlo, se acabará antes de lo planeado. En cambio, podemos invertir o ahorrar. Una buena opción es invertir el dinero emprendiendo. En el caso de optar por abrir nuestro propio negocio, sería aconsejable invertir en empresas que reporten mayor seguridad y estabilidad.

Por otro lado, la alegría de ganar un premio de la Lotería del Niño hace que queramos compartirlo con nuestros amigos y conocidos. Sin embargo, hay que tener cuidado, es importante guardar el décimo en un lugar seguro y no dejárselo a cualquier persona.

Otra de las cosas que no debes hacer si ganar el primer premio del sorteo de hoy es no dejar el trabajo. Lo aconsejable es mantener el empleo, ya que a pesar de recibir una importante suma de dinero, muchos expertos aseguran que la cuantía de dinero ganada no permitiría vivir sin trabajar más de 10 años.