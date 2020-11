Comprobar Cuponazo Black Friday de la ONCE 2020: Resultado del sorteo de hoy 27 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Cuponazo Black Friday de la ONCE 2020 que se celebra hoy, viernes 27 de noviembre. En breves instantes podrás comprobar tu número de la ONCE de hoy y saber si ha sido premiado.

El sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday ofrece hoy 9 millones de euros en el primer premio y 6 premios de 100.000 euros. Además, al pagar 3 euros más para el Cuponazo XXL, el Cuponazo del Black Friday 2020 reparte 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros cada uno. El sorteo de la ONCE emite este viernes 27 de noviembre 100.000 números distintos de 5 cifrascada uno comprendidos entre el 00000 y el 99999 con un número de serie a elegir desde el 1 al 135. Sumado a estos premios, el Cuponazo del Black Friday reparte cientos de tarjetas regalo de Amazon por valor de 50 euros.

Los premios a los que se puede optar en caso de no acceder a la primera y segunda categoría se corresponden con 134 premios de 25.000 euros, 1.215 premios de 500 euros, 12.150 premios de 15 euros, 121.500 premios de 6 euros y 1.215.000 premios de 3 euros en el Cuponazo de la ONCE. Los premios adicionales en el Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 constan de 804 premios de 300 euros, 7.290 premios de 20 euros, 72.900 premios de 6 euros y 729.000 premios de 3 euros.

El sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday 2020 permite acumular los premios de primera y segunda categoría en el mismo cupón. Al jugar en el Cuponazo del Black Friday, el ganador obtendrá el ingreso del premio de forma automática en su cuenta virtual de la web 'JuegosONCE' y podrá transferirlo a una cuenta bancaria. Si se dispone de un cupón de forma física, en el caso de rotura, pérdida o robo, perderá su validez automáticamente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.