Premios del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020 del 1 de enero

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra el 1 de enero de 2020, siendo uno de los sorteos navideños más esperados. La ONCE repartirá en este sorteo extraordinario 75 primeros premios de 400.000 euros, además de 47 millones de euros en premios.

Para participar en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020 sólo tendrás que hacerte con un décimo del sorteo extraordinario en cualquier administración de la ONCE oficial por un coste de 10 euros el cupón. Con tu número del sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE podrás optar a uno de los 75 primeros premios de 400.000 € a todas las series de un mismo número de 5 cifras. También se reparte un primer premio adicional con 75 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional del sorteo extraordinario de la ONCE que repartirá 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de cinco cifras.

Pero no sólo podrás ganar grandes premios en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020, también reparte premios menores que te pueden dar una alegría, como los 11.250 premios de 100 € a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales, además de miles de premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

Este sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE se celebrará el 1 de enero de 2020 a partir de las 11:00 h (hora peninsular).

Premios del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020

75 premios de 400.000 € a las cinco cifras del premio principal.

75 premios de 40.000 € a las cinco cifras del primer premio adicional.

75 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional.

11.250 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

150 premios de 400 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

150 premios de 300 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

150 premios de 200 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

675 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras del premio principal.

6.750 premios de 50 € a las tres últimas cifras del premio principal.

7.425 premios de 50 € a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

67.500 premios de 20 € a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

675.000 premios de 10 € a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R).

Las cifras de los cupones premiados del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE guardarán el mismo orden que las del número extraído.