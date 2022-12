El matemático Santi García Cremades explica la probabilidad de que toque la Lotería de Navidad: "Seamos prudentes con ilusión"

¡Ha llegado el día de la Lotería de Navidad 2022! Se trata del acontecimiento que marca el inicio de las fiestas. Millones de personas en toda España seguirán con ilusión y con expectación el Sorteo Extraordinario de Navidad 2022. Todos esperan el premio Gordo y el matemático Santi García Cremades explica cuál es la probabilidad de que toque.

García Cremades ha sido realista con Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana y ha explicado que las probabilidades de ganar "son bajas, una entre 100.000 y no hay que ser muy matemático para saberlo". No obstante, no ha querido ser muy pesimista y se ha referido a la pedrea "con la que mucha gente se frustra".

"Siempre digo que para entender el mundo hay que entender los números que nos rodean y no sentir frustración. Hay un 5% de posibilidades de que toque la pedrea, así que aunque tengas 10 décimos, lo esperado es que toque en uno de cada 20. Así que seamos prudentes y tengamos ilusión, pero realismo", ha comentado García Cremades.

"La esperanza matemática negativa"

De hecho, los matemáticos tienen incluso una frase para definir el Sorteo de Navidad y es que se rige "por la esperanza matemática negativa". Según el matemático, quiere decir que "la esperanza es el balance entre los beneficios esperados y lo que uno invierte, es decir, nosotros entendemos que una pedrea si invertimos 20 euros en un décimo y 100 son la pedrea habría un beneficio de 80 euros, pero si lo añadimos con la probabilidad de ganar la pedrea al final la esperanza, lo que esperan ganar, es negativo y lo que esperas es perder. Pero eso pasa en todos los sorteos, en todos los juegos y aunque la esperanza sea negativa siempre tenemos la ilusión", explica Santi García Cremades.

A pesar de las pocas probabilidades, añade que los matemáticos juegan porque son "seres humanos" y por ello "envidiosos". "Decimos que menos por menos es más y no queremos ser los únicos que no nos toquen. Por eso jugamos, pero poco que hay que ser prudentes", bromea.

Explica también que no hay número ganador porque "son todos igual de probables" y las "bolas no tiene memoria". Como curiosidad, este matemático lleva el 8 pero "porque es un número muy bonito".