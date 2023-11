Lista de premios del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2023

Un año más, la ONCE dedica un Cuponazo al Black Friday. Será el del 24 de noviembre, coincidiendo con la celebración de este día. En esta ocasión, suma a sus premios habituales tarjetas regalo relacionadas con el mundo de la tecnología, la moda y el entretenimiento porque, tal y como marca la campaña de este 2023, 'todo lo bueno pasa en viernes'. Si aún no lo tienes, no lo dejes para más tarde, puedes obtener tu cupón a través de 'www.CuponEspecial.es'.

Entre el 13 y el 24 de noviembre de 2023, es la fecha en la que se desarrollará esta acción. En este sorteo especial podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que hayan adquirido el Cuponazo 'Black Friday' en formato físico a través de los TPV de los vendedores o en formato preimpreso introduciendo los datos que se solicitan a través de la web ya mencionada. Cada registro de un cupón conlleva una participación.

Los premios del Cuponazo Black Friday

Ahora bien,, vamos a lo importante. ¿Cuáles son los premios que se pueden conseguir? Aquellas personas que accedan tendrán la oportunidad de conseguir, a través de la mecánica de momento ganador, uno de los 134 packs que están formados por una combinación de tarjetas regalo de diversas marcas y establecimientos de 'retail' vinculados a la tecnología, la moda y el entretenimiento.

Consistirían en 47 packs tecnológicos integrados por tarjetas regalo de 'PcComponentes' por un valor de 50 euros, así como tarjetas regalo 'Fnac' por valor de 50 euros, 47 packs de moda formados por tarjetas regalo de 'Zalando' por valor de 50 euros y tarjetas regalo de Inditex por valor de 50 euros. También hay 40 packs entretenimiento, formados por tarjetas regalo de Amazon por valor de 50 euros, y tarjetas regalo de Spotify por valor de 60 euros.

Consejos para que no te la cuelen en el Black Friday

El Black Friday es la jornada de compras pro excelencia entre muchos. Por eso, te damos algunos consejos para que estés alerta y no haya problemas. Para saber si la rebaja que te ofrecen en el precio es real, debes consultar en diferentes comercios, tanto físicos como online, el precio que ha tenido el producto durante, por lo menos, los últimos 30 días, señala a EFE Miguel Crespo, de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.

Cuando un establecimiento ofrece un producto en promoción o rebajado, tiene que figurar por obligación junto a ese precio también el de referencia, el menor que se haya aplicado sobre ese producto o el porcentaje de rebaja. Sin embargo, hay quien no respeta esto.

En el Viernes Negro del año pasado, la OCU señala que un tercio de los productos que la organización analizó eran más caros, lo que significa que se pudieron comprar más baratos en algún día del último mes. De manera que este es un consejo fundamental para saber si de verdad estás comprando un producto rebajado.