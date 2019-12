Horario y premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE 2020

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE reparte más de 47 millones de euros en premios el miércoles 1 de enero de 2020. Se trata de uno de los sorteos extraordinarios que organiza la ONCE a lo largo del año. El cupón extraordinario de Navidad reparte 75 premios de 400.000 euros, ¡qué mejor forma de empezar el año nuevo!

Además del primer premio, el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE cuenta con 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras y otros 75 premios de 20.000 euros también a todas las series. Además de estos premios principales, el sorteo del Cupón Extra de Navidad reparte 11.250 premios de 100 euros y miles de premios más por aproximaciones, reintegros y terminaciones que pueden darte una alegría inesperada.

Para participar en el sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE deberás hacerte con un décimo del sorteo que podrás comprar en las administraciones oficiales o a través de la web de la ONCE, con un plazo máximo que concluye el 31 de diciembre a las 21:00 h (hora peninsular). El coste del cupón del sorteo extra de Navidad es de 10 euros.

En el Cupón Extra de Navidad de la ONCE entran en el bombo 100.000 números comprendidos entre el 00.000 y el 99.999. Cada uno de estos números consta de 75 series, es decir, 75 cupones con el mismo número que reparten el mismo premio. El sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE reparte más de 900.000 premios, habiendo 911.700 décimos del sorteo premiados el 1 de enero.

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra el miércoles 1 de enero de 2020 a las 11:00 h (hora peninsular). Podrás seguir el sorteo de la ONCE en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y comprobar si tu número del sorteo Extraordinario de Navidad 2020 ha sido uno de los premiados. Te recordamos que, de ser así, todos los premios del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE inferiores a 40.000 € están exentos de impuestos. Para premios de 40.000 € o más, la cantidad que sobrepase los 40.000 €, se les aplicará una retención del 20 %.