Lotería de Navidad 2020: ¿Dónde han tocado los quintos premios del sorteo de Navidad?

El Teatro Real ha acogido hoy un sorteo de Navidad atípico debido a la pandemia del coronavirus, sin público y con los niños de San Ildefonso ataviados con mascarillas de protección los bombos han vuelto a girar para sacar las bolas con los números de la lotería premiados, entre ellos los 8 quintos premios que este 2020 han empezado a salir de una forma muy madrugadora y están muy repartido. Hasta el momento conocemos cuatro de los ocho quintos premios: 86.986, 37.023, 19.371y 49.760.

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2020 ha sido muy madrugador y a las 09:18 salía del bombo el 86.986 para que minutos después saliese el segundo quinto premio, 37.023, repartiendo cada uno 60.000 euros a la serie. El sorteo extraordinario de Navidad da 8 quintos premios que riegan con 6.000 euros cada décimo premiado.

Los quintos premios no son los más deseados de la Lotería Nacional pero cuando uno ya sabe que no le ha tocado 'el Gordo' nadie rechaza un caramelo de 6.000 euros como el de cada quinto premio repartido en el Sorteo Extraordinario de la Navidad. A cambio, los premios de importe inferior o igual a 20.000 euros no están sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, tras los nuevos límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.

Primer quinto premio: 86.986

En el primer alambre de la primera tabla Elisabeth Obarisaiagbon y Noura Akrouh cantaban el primer gran premio del Sorteo de Navidad a las 09:18 horas. El 86.986 dotado con 60.000 euros la serie, 6.000 euros el décimo ha sido el más madrugador de este año 2020 en el Teatro Real y se ha repartido por diferentes localidades de España. Alicante, Barcelona,Albacete, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Madrid, Murcia, Girona, Asturias, Valladolid, Las Palmas, Guipúzcoa, Pontevedra, Ceuta, Granada, Málaga, Navarra, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Valencia, Almería, Badajoz, Vizcaya, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Las Palmas, León, Melilla, Tarragona y Valladolid.

Segundo quinto premio: 37.023

El segundo de los quintos premios ha bañado de euros muchos rincones de España. El premio que reparte el 37.023 ha ido a parar a Madrid, Jaca (Huesca), Gijón (Asturias), La Llagosta (Barcelona), Baracaldo (Vizcaya), Vinarós (Castellón), Santiago de Compostela (A Coruña), Ponferrada (León), Vielha (Lleida), Arona (Santa Cruz Tenerife) y Zaragoza. El número fue cantado a las 09.20 horas en el segundo alambre de la primera tabla, también por Noura Akrouh y Elisabeth Obarisiagbon Iyamu.

Tercer quinto premio: 19.371

Pasadas las 10:40 horas salía la bola del tercer quinto premio de la Lotería de Navidad, el 19.371muy repartido también por toda España. Ha sido vendido en Zaragoza, Madrid y varias localidades madrileñas como Alcorcón y Torrejón de Ardoz, además de en Don Benito (Badajoz), Alcázar de San Juan (Ciudad real), Palamós (Girona), Lourenzá (Lugo) y Roquetas de Mar (Almería), entre otras poblaciones

Cuarto quinto premio: 49.760

Minutos después del tercero los hermanos cantaban el cuarto quinto premio del Sorteo de Navidad de este año, el 49.760. Ha sido vendido íntegramente en Alcañiz (Teruel).