¿Dónde han caído los 500.000 euros de la Bonoloto y el premio de la ONCE de este miércoles 25 de septiembre?

Loterías y Apuestas del Estado ofrece cada día la posibilidad de ganar premios en diferentes puntos de España. A continuación, puedes consultar qué ciudades han sido las agraciadas en los sorteos de la Bonoloto y la ONCE de este miércoles 25 de septiembre.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024 agraciado con bote de 500.000 euros, ha sido para el número 13, 16, 33, 34, 40 y 45, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor n.º 93.520 de Quinto de Ebro (Zaragoza), situado en San Juan, 6.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías n.º 13 de CÁCERES, situada en C.C. Carrefour L-2. Ctra. Valencia de Alcántara, s/n, y en la n.º 2 de Arroyo de la encomienda (Valladolid), situada en C.C. Río Shopping L-B70 Me Falta un Tornillo, 3.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 25 de septiembre de 2024 es el 50645. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 36 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy es 3, 4, 8, 11, 12, 19, 31, 32, 39, 44, 50, 57, 58, 59, 61, 64, 70, 75, 76 y 83.

