¿Dónde han caído los 143 millones de Euromillones y el premio de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 1 de octubre?

Este martes 1 de octubre se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de este martes 1 de octubre de 2024 es e 08, 22, 29, 41 y 42 y las estrellas los números 09 y 11.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2).

En España existen 3 boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en el Despacho Receptor nº 33.595 de Girona, situado en Santa Eugenia, 38 y los otros dos en la Administración de Loterías nº 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2. En España existen 2 boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0).

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy ha agraciado al número 01, 03, 05, 11, 21 y 47, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 1 de octubre de 2024 es el 20036.. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 17 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 24 de septiembre de 2024 es 3, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 41, 46, 49, 52, 64, 69, 70, 72, 73, 74, 77 y 78.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com