Cuponazo Black Friday ONCE 2023: Horario y dónde ver el sorteo del 24 de noviembre

El cuponazo más especial de la ONCE ya está aquí. Por el Black Friday se realiza un sorteo especial que deja 6 millones de euros y cientos de tarjetas regalo, además de más de 400.000 nuevos premios. El cuponazo especial de la ONCE para el Black Friday, que se tiene lugar este viernes 24 de noviembre, abarca como principal recompensa un premio de seis millones de euros y tarjetas regalo por valor de 100 euros. Si quieres participar en este sorteo único, solo tienes que ir al alguno de los más de 19.000 puntos de venta de la organización y conseguir un cupón. También es posible adquirirlo mediante la página web de la ONCE. Cada cupón tiene un coste de tres euros.

Si resultas ganador del cuponazo Black Friday de la ONCE, tendrás la suerte de ganar uno de los 134 pack que están integrados por tarjetas regalo de diferentes marcas y establecimiento vinculados al mundo de la tecnología, moda y entretenimiento, además de los premios del sorteo de cada viernes de la ONCE.

Hay 47 packs tecnológicos relacionados con el mundo de la tecnología en los que se incluyen tarjetas regalo de PcComponentes por valor de 50 euros y de Fnac por valor de 50 euros. También hay 47 packs de moda con paquetes especiales para poder disfrutar de la moda con tarjetas regalo de Zalando por valor de 50 euros y tarjetas regalo de Inditex por valor de 50 euros también. Además de todo esto otros 40 packs de entretenimiento con tarjetas regalo de Amazon por valor de 50 euros y tarjetas regalo de Spotify por valor de 60 euros. No dejes pasar esta oportunidad única y ve ya a por tu cupón.

El sorteo del cuponazo del Black Friday se celebra este 24 de noviembre a partir de las 21:00 horas aproximadamente. Recuerda que podrás seguirlo en directo desde la página web de Antena 3 Noticias. En caso de que no lo puedas seguir en directo, no olvides que puedes consultar todos los resultados de la lotería de la ONCE en Antena 3 Noticias.

En caso de que seas uno de los afortunados de este cuponazo del Black Friday, podrás cobrar tu premio en uno de los establecimientos autorizados una vez que se haya realizado el sorteo. ¡Mucha suerte!