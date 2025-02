Comprobar Sorteo San Valentín: resultado del Sorteo Extraordinario de San Valentín Lotería Nacional

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de San Valentín de Lotería Nacional de hoy. En breves instantes, podrás comprobar tu número y saber si has sido una de las personas premiadas.

En estas fechas en las que el amor es el protagonista, en las que los enamorados se hacen regalos y tratan de manifestar su afecto a través de detalles y de celebraciones, pero no solo se celebra el amor romántico sino también el de la familia y el de los amigos con los que es una buena fecha para festejar.

Asimismo, un décimo del Sorteo Extraordinario de San Valentín es un detalle que puede convertirse en un regalo a recordar para siempre si el receptor del mismo se convierte en millonario. Más allá de los viajes, los bombones y las cenas románticas, Lotería Nacional puede convertirse en el mejor aliado para celebrar uno de los días más importantes del calendario.

A parte de la retribución especial de 15 millones, el sorteo otorga otras cantidades de dinero que ascienden en global a la suma de 105 millones de euros, distribuidas en: un primer premio de 1.300.000 euros a la serie, un segundo premio de 250.000 euros a la serie, cincuenta premios de 3.750 euros a la serie, mil quinientos premios de 750 euros a la serie y dos mil premios de 300 euros a la serie.

Resultados del Sorteo Extraordinario de San Valentín Lotería Nacional

En la página web de Antena 3 Noticias se puede ver en directo el Sorteo Extraordinario de San Valentín, que se celebra este sábado 15 de febrero.

Si no puedes seguirlo en directo, en la web de Antena 3 Noticias puedes comprobar tu décimo y saber si te has convertido en uno de los premiados o si has sido alguna de las personas afortunadas con algunos de los premios menores.

También en cualquier vendedor o punto de venta autorizados de Loterías y Apuestas del Estado te informarán de si tu décimo es uno de los agraciados. Asimismo, todos aquellos participantes que hayan adquirido su décimo a través de la página web de Lotería Nacional, tendrán su premio abonado en la cuenta que hayan adjuntado al registrarse de forma inmediata y sin tener que realizar ningún tipo de gestión.

