Cómo comprobar mi número de la Lotería de Navidad para el sorteo del 22 de diciembre

El sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. Todos soñamos con ser uno de los grandes premiados y nos afanamos en comprobar si nuestro número ha sido uno de los ganadores de la Lotería de Navidad. Por ello, te mostramos cómo puedes comprobar si tu décimo ha sido agraciado en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2022.

Lógicamente, puedes comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo del 22 de diciembre, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, simplemente siguiéndolo en Antena 3 o a través de nuestro vídeo en streaming en la web de Antena 3 Noticias. Sin embargo, las más de 3.000 bolas que sacarán los niños de san Ildefonso hacen que el sorteo dure lo suyo, así que lo normal es comprobar si has ganado uno de los premio de la Lotería de Navidad después del evento.

Cómo comprobar si he ganado un premio de la Lotería de Navidad

En este sentido, Antena 3 Noticias ha puesto a disposición un comprobador de décimos para que puedas verificar si tu número ha sido premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2022 de la Lotería Nacional de España. Además, el comprobador se actualiza en directo con los resultados de la Lotería de Navidad, por lo que ni siquiera hace falta esperar a que acabe el evento en el Teatro Real.

De esta manera, no hará falta que te desplaces hasta una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Por otro lado, en caso de haber ganado uno de los premios, podrás comprobar cuánto dinero has ganado en base a la cantidad con la que has jugado.

Un evento que dará comienzo a partir de las 09:00 horas (horario peninsular) y en el que se repartirán una gran cantidad de premios, como el Gordo de Navidad, así que no hay que desesperar si sale y no hemos sido los afortunados, ya que hay muchos otros premios que otorgan cantidades importantes de dinero, el segundo, tercer, cuarto y quinto premio.

Por lo tanto, te recomendamos consultar y verificar el dinero que se ha llevado tu décimo en la Lotería de Navidad 2022, ya que igual te llevas una sorpresa. Te deseamos que la suerte te acompañe en el sorteo de la Lotería de Navidad 2022.