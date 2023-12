¿Cómo te cambia la vida el gordo de la Lotería de Navidad? Nos lo cuentan los propios premiados

Los vemos felices y sonrientes cada 22 de diciembre pero después desaparecen cual fantasmas y nadie sabe más de sus vidas. Hoy les contamos la vida después del gordo de dos ganadores de la Lotería de Navidad. Ambos compraron el décimo premiado en el mismo sitio pero en años diferentes

A Rosi la conocimos en 2013, fue una de las primeras ganadores de aquella lluvia de millones de la que hoy se conoce como 'la gasolinera de la suerte'. Se llevó 125.000 euros porque tenía un décimo de un Segundo premio de la Lotería de Navidad. Hoy la volvemos a encontrar en el mismo sitio, la misma gasolinera en busca del mismo premio. "Yo creo que sí me va a volver a tocar, lo que está para ti te persigue", asegura Rosi con mirada cómplice mientras nos explica cómo eligió aquel 79.712 que la hizo tan feliz "mi hermana quería un número terminado en 8 y yo le dije que no, yo estaba empeñada en uno acabado en 2. Lo vi y supe que era para mi".

Y claro, teniéndola tan cerca, teníamos que preguntarle cual es el secreto, cómo elige los números... Una vez en la ventanilla le dice discretamente qué número quiere: "Elijo un número que se me viene a la cabeza en ese momento, no traigo una idea preconcebida".

Cree firmemente que la suerte va con cada persona y que ella es afortunada, por eso piensa que le volverá a tocar. No ambiciona millones, por eso no compra habitualmente, solo en Navidad.

Hablamos con otro ganador

En la misma ventanilla de la gasolinera 'La Chasnera' nos encontramos a otro ganador. Fran repite cada mes de diciembre su visita a esta gasolinera a pesar de que en 1991 compró aquí un décimo del Gordo. "Lo repartí todo entre mis hijos y mis nietos. No me quedé con nada y eso me ha hecho más feliz por eso vuelvo cada año", cuenta.