Una asociación de aragoneses lleva el Gordo de la Lotería de Navidad 2019 a Cataluña

El centro aragonés El Cachirulo de Reus (Tarragona) prevé una jornada llena de cánticos y baile de jotas tras descubrir que han repartido 320 millones de euros en concepto de 80 series del Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad, 26.590.

En declaraciones a TV3, el presidente de la asociación, José Allueva, ha explicado que lo festejarán "por todo lo alto porque esto es digno de ser celebrado". "Si sin más motivo que una simple celebración de cumpleaños ya cantamos jotas, imaginados que puede suceder con una situación de este tipo", ha dicho, y ha asegurado que este premio hará contenta a mucha gente.

Ha indicado que el número de décimos vendidos superan a los socios de El Cachirulo, que son menos de 200, por lo que "hay muchísimas participaciones". "Los socios por supuesto que la mayoría tendrán, también otros amigos que viven en Reus y parte de Salou (Tarragona), gente que cuando va a su pueblo de origen reparte entre sus amigos", ha explicado, y lo ha descrito como el típico sorteo de Navidad en que todos participan.

Según Allueva, les han tocado "alrededor de 80 series", que es casi la totalidad de las 90 del primer premio que ha vendido la administración 1 de Salou. Ha indicado que no han escogido el 26.590 por ningún motivo en concreto, sino que porque les gustó: "Nosotros no jugamos a un número fijo, nos ofrecieron unos cuantos y escogimos uno que es ese". También ha asegurado que le ha llamado un amigo hacia las 9.30 horas para informarle que había tocado el Gordo, pero que aún no había calculado la cantidad exacta que había ganado.