Así puedes pedir cita previa para comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita fácil y rápido

La administración de Doña Manolita ya es un clásico más de nuestra Navidad. Sus décimos son los más solicitados por aquellos que deciden probar suerte el 22 de diciembre con el Sorteo Extraordinario de Navidad, ya que una gran parte de ellos suele salir agraciado con alguno de los premios.

Su popularidad origina largas colas, que pueden durar más de una hora, para poder hacerse con un décimo, sobre todo, en las fechas cercanas a la celebración del Sorteo de Navidad. Por ello, Doña Manolita ha establecido un nuevo método para comprar lotería de navidad de su propia administración sin necesidad de moverse de casa. Esto también permite evitar horas de espera, aunque a diferencia de otros años, parece que el tiempo haría algo más amena la demora.

Si aún no has comprado tu décimo de lotería y no quieres quedarte sin él, pero tus quehaceres del día a día no te permiten hacer largas horas de espera, te explicamos cómo puedes pedir cita previa en Doña Manolita y poder tener ya tu número de lotería de navidad.

¿Cómo puedo solicitar la cita previa?

Desde la mítica Administración de Doña Manolita se ha implementado un servicio que permite pedir cita previa para comprar lotería de navidad, un sistema que ya puso en marcha el año pasado por esta fechas. Seguramente te preguntarás cómo funciona y dónde tienes que realizarlo, te lo explicamos.

Desde la aplicación Timesapp podremos pedir cita para acudir a Doña Manolita a por nuestro número o números de la lotería de navidad. Ya en la administración encontraremos un panel que nos indica tres pasos a seguir:

Introducir el número de teléfono que en esos momentos tengamos con nosotros.

Una vez introducido el número de teléfono, la administración de lotería emitirá un papel indicando nuestro número de turno .

. Cuando haya llegado nuestro turno recibiremos un mensaje de texto o SMS en nuestro móvil.

Y listo, ya tendremos con nosotros el décimo de lotería de navidad de Doña Manolita. Eso sí, se ha de tener en cuenta que al precio habitual del cupón, 20 euros, se le añade un incentivo de 0,10 céntimos por el servicio.