41 millones de euros sin dueño: sigue sin aparecer el ganador del Euromillones de Puente Genil, Córdoba

41.205.363 euros. Ese es el premio del Euromillones del pasado 27 de diciembre que, 18 días después, nadie ha reclamado todavía. "No sabemos quién es", "nada, nada, no se sabe nada", nos cuentan los vecinos entre risas y asombro. Intentamos localizar al afortunado o afortunada pero hay pocas pistas de su paradero. Los vecinos creen que es alguien del pueblo "tiene que ser de aquí" y pese a no conocerse su identidad, todavía, ya circulan algunos rumores: "Dicen que es un chaval joven", "igual se está asesorando bien antes de cobrar el dinero". Y lo entendemos porque casi 42 millones de euros deben gestionarse de forma adecuada.

En la administración de loterías que repartió la suerte, situada en la calle Susana Benítez, número 27 de la localidad cordobesa, y regentada por Virginia Florido desde hace ocho años, tampoco tienen noticias sobre el paradero del ganador. Aunque Florido se muestra contenta, ya repartió en 2023 varios décimos del Gordo de la Lotería de Navidad.

El ganador podría perder el premio

El portador de la combinación 12, 22, 27, 33 y 45 es ahora mismo una de las personas más afortunadas de Europa, al menos económicamente hablando, pero podría convertirse en la más desdichada si antes del 27 de marzo no ha reclamado el premio. La persona que tiene en sus manos el boleto ganador cuenta con 90 días para hacerse con el premio. Aunque ya solo le quedan 72.

Pese a que sea difícil de creer, no es la primera vez que ocurre algo parecido. De hecho, recientemente, un vecino de Derio (Bizkaia) que ganaba 168 millones de euros en el Euromillón, el segundo mayor premio repartido en España, tardó en dar la cara para recoger su premio.

