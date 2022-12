10 frases graciosas de consuelo para enviar a los que no han ganado la Lotería de Navidad 2022

Ganar el Gordo en la Lotería de Navidad es una aspiración para todo español. Siempre y cuando la compre, claro está. Pero, en el hipotético caso de que nos toque, algo muy probable, siempre podemos tirar de humor tanto para nosotros como para quienes nos rodean, siempre y cuando no hayan sido tampoco los grandes afortunados del Sorteo Extraordinario de Navidad. Y lo podemos hacer, tirando de frases que sacarán alguna que otra sonrisa.

"Para lotería, ya me tienes a mí"

Bien sea dirigida hacia un familiar, una amistad o nuestra pareja, siempre podemos recordar que el vínculo que mantenemos es muy especial y ello puede llegar a ser incluso mejor que nos toque la lotería. La lealtad, el cariño y la cercanía no son tan frecuentes y, pese a que podemos decir esta frase en señal de broma, lo cierto es que no es ninguna exageración afirmar que algunas de nuestras amistades son mucho más valiosas que ganar 400.000 o 4 millones de euros.

"He ganado la lotería... contigo"

Si queremos ponernos empalagosos, siempre tenemos la posibilidad de repetir la frase anterior, pero a la inversa. En el hipotético caso de que no ganemos ningún premio, podemos quedarnos con todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es mucho, incluida la gente que nos rodea.

"El año que viene, gasta el dinero en mí y no en la lotería"

A veces, es más rentable de lo que nos imaginamos. Invertir dinero en alguien que forma parte de nuestra vida, bien sea en un viaje conjunto, un regalo por Navidad o cualquier otra idea, puede ser estupendo. Aunque lo digamos a modo de broma, ya dejamos la idea en la mente de la otra persona. Por si las moscas.

"Así Hacienda no me saca dinero"

Esta es una frase para tomarse con humor una situación que incomoda a muchos ganadores del Gordo. Si la cifra obtenida es superior a 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% del total del importe. En caso de que no ganemos el Gordo, nos quitamos la losa de perder una gran cantidad de dinero.

"Al final, Hacienda es la única que gana de verdad"

Literalmente, porque, con los impuestos que recauda, es la mayor ganadora en todos los años desde 2012, cuando se empezaron a aplicar impuestos a las loterías. Aunque en aquel año se cobraban impuestos a partir de los 2.500 euros, la cifra ha subido progresivamente y ya solo hay que pagarlos si es a partir de 40.000 euros.

"Un año más siendo del montón"

Es el sentir general de la mayoría de la población, al no ser las afortunadas con el Gordo de Navidad. Pero nunca está de más tomárselo con humor, puesto que es más probable que nos alcance un rayo a que nos toque la lotería. Y, ya que no nos cae la lotería, por lo menos nos libramos del rayo.

"El dinero se marcha, pero nunca va contigo"

Si tenemos mucha confianza con alguien, siempre podemos hacerle la famosa broma de que 'el dinero va y viene' pero nunca se va con esa persona en cuestión. De hecho, ya hay quienes han conseguido embolsarse el Gordo en más de una ocasión. Unos, mucho Gordo, y otros, ni el reintegro.

"Desafortunado en el juego, afortunado en el amor"

Esta frase tan conocida puede ser (y suele ser) una realidad. Mandarla a alguien no premiado es una buena idea, siempre y cuando la persona a la que se lo enviemos no haya pasado por una reciente ruptura o divorcio. En una situación así, la frase y la persona en cuestión no casan.

"Tanto bombo para ninguna bomba"

Como si poetas fuéramos, no está de más hacer alusión al bombo que lleva consigo los números y los premios, para tomarse con humor que la bomba (el Gordo en cuestión) no haya caído de nuestro lado.

"Siempre te quedará El Niño... para volver a perder"

Si nuestro objetivo es estar en buena sintonía con alguien de confianza, siempre podremos tomarnos a buenas la situación e insinuar que el siguiente sorteo dará la misma mala suerte. Unas risas con la otra persona quedarán garantizadas, al menos, hasta que llegue el citado sorteo. Eso sí, como dicha persona lo gane, nos la podrá devolver fácilmente.